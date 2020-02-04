Взятки в Детской больнице: обвиняемые заключили сделку о признании вины

Крамзаксу и Лисенко обвинения предъявлены в попытке мошенничества и во взяточничестве, Шмитус - во взяточничестве, Пименову и М. Крейцеру - во взяточничестве. А. Крейцер обвиняется в поддержке попытки мошенничества и во взяточничестве, Муйжиекс - поддержке попытки мошенничества и во взяточничестве, Кравцов - в мошенничестве.