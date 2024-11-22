Наверное, многие заметили, что на небе, за пролетающими самолетами, остается что-то вроде белых линий. В то время как большая часть человечества думает, что это невинные маленькие облака, состоящие в основном из воды, и основывают свою веру на чепухе вроде физики, величайшие мыслители знают, какой хаос на самом деле вызывают эти химтрейлы.

Как вы знаете, химтрейлы на самом деле возникают, когда силы зла распыляют по всему миру тяжелые металлы и опасные химикаты с самолетов.

Их эффекты различаются, но в основном они направлены на то, чтобы сделать мужчин в стране бесплодными или геями - одно из двух.

Конечно, во время пандемии Covid-19 химтрейлы использовались для распространения вакцин, внедрения контроля над разумом, сокращения численности населения и продвижения нового мирового порядка. Все это знают.

Многие чувствуют воздействие химтрейлов в виде головной боли или боли в сердце, у некоторых они вызывают тошноту, но совершенно очевидно, что это влияет на всех. Даже на тех, кто по необъяснимым причинам считает это глупой теорией заговора.

Жительница Курземе по имени Майя рассказала в программе Латвийского радио Reģioni Krustpunktā о химтрейлах следующее: "Я не нахожусь в тех районах, где это напрямую влияет, на расстоянии до 2 километров, думаю, если посмотреть на карту, я нахожусь дальше. Но я чувствую, что это все равно влияет на меня. Я читала много международных исследований, как на латышском, так и на английском языке, о том, что это влияет на здоровье людей. Когда эта идея начала обсуждаться два года назад, я купила дом, но если бы меня сейчас спросили, купила бы я дом, если бы знала, что рядом будут химтрейлы, я бы задумалась и приняла бы этот фактор во внимание".