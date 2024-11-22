Снег и лед затрудняют дорожное движение в некоторых районах Латвии

Заснеженные участки дорог расчищаются и посыпаются материалами против обледенения. 93 машины зимней службы задействованы в работах по обслуживанию дорог для улучшения условий движения.

Сложные условия движения наблюдаются на Видземском шоссе от Риги до Сигулды, на Валмиерском шоссе от Сталбе до Валки, на Даугавпилсском шоссе от Саулесдарзса до Айвиекстинского моста и от Екабпилса до Ницгале, на Лиепайском шоссе от Каги до Апшупского перекрестка и от Мазблидене до Калвене.

Также затруднено движение по Вентспилсскому шоссе от Стразде до Вентспилса, по Резекненскому шоссе от Екабпилса до Вараклян и на дороге Тинужи-Кокнесе.

Осложнено движение на региональных дорогах в Курземе и в окрестностях Добеле, Риги, Балви, Айзкраукле, Валмиеры, Екабпилса, Гулбене, Валки, Лимбажи и Мадоны.

Предприятие Latvijas valsts ceļi напоминает, что в переменчивых погодных условиях, характерных для межсезонья, по утрам дороги могут обледенеть, поэтому водителям следует быть особенно внимательными.

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