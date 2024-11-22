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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

WSJ: Северокорейский генерал ранен в Курской области

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Военные действия
Военные действия Фото: AP/Scanpix

Генерал северокорейской армии был ранен в Курской области России, где часть территории контролируют украинские войска, а северокорейские солдаты и офицеры воюют против них в составе российских войск, сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Подробностей пока нет, но упоминается, что генерал был "недавно" ранен украинскими войсками в Курской области.

Это первый случай, когда западные официальные лица подтвердили, что высокопоставленный северокорейский военный офицер был ранен на территории России, участвуя в боевых действиях на российской стороне.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее заявлял, что Северная Корея хочет получить от России технологии в обмен на солдат.

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