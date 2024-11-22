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Инструмент демократии или опасный прецедент: защищает ли Латвия информаторов?

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Жители Риги
Жители Риги Фото: Paula Čurkste/LETA

Закон о поднятии тревоги определяет, что с момента поднятия тревоги информатором, он, его родственники и связанные с ним лица имеют право на освобождение от юридической ответственности. На первый взгляд может показаться, что это является удобным инструментом, как уберечь себя от ответственности за соучастие в нарушении. Но, вникнув в этот вопрос, становится ясным, что законодатель не желал бы, чтобы механизм поднятия тревоги стал возможностью избежать ответственности за совершение нарушения.

Как интерпретируемы установленные законодателем гарантии защиты информатора, и каковы ее границы - рассмотрим в этой статье.

Обязанность освободить информатора от юридической ответственности является требованием не только латвийского закона - подобная обязанность определена Директивой Европарламента и Союза информаторов. Но в Директиве эта обязанность разъяснена шире, нежели в латвийском законе.

Директива определяет, что для информирующих лиц не наступает ответственность за получение опубликованной или содержащейся в донесении информации, или за ее получение (за доступ к ней).

Это относится как к случаям, когда информатор публикует документы, к которым имеет законное право доступа, так и к случаям изготовления информатором копии таких документов или выноса их из помещений организации. Например, в случае, когда информатор получил информацию, проникнув в базы данных или электронные почты коллег, заполучив снимки помещений организации или проникая в помещения, к которым обычно не имеет доступа.

Но важно понять границы, до которых действия информатора можно считать правомерными для поднятия тревоги, и когда эти действия сами по себе являются преступным деянием. Например, если информатор получил информацию или доступ к соответствующей информации, физически вломившись в помещения или взломав компьютерные системы, то на такие ситуации освобождение от юридической ответственности не должно распространяться.

Таким образом, можно заключить, что освобождение информатора от юридической ответственности относится только к тем нарушениям, которые напрямую связаны с процессом информирования и которые сами по себе не являются преступными деяниями, например, нарушения в получении или распространении обосновывающей донесение информации.

Тут уместно указать, что Закон о поднятии тревоги является не единственным законом, регулирующим вопрос освобождения информатора от ответственности. И Уголовный закон в конкретных ситуациях предусматривает возможность освобождения лица от ответственности, если лицо информировало о нарушении, соучастником которого оно было само.

Но и в Уголовный закон подобное освобождение от ответственности включено как право, возможность применения которого решается в соответствующем процессе, а не как автоматическое последствие при каждом случае информирования. Международные эксперты указывают, что автоматический характер применения подобной нормы создал бы неоправданно широкие возможности избежать уголовного наказания.

Можно заключить, что обязанность Закона о поднятии тревоги автоматически и в любом случае освобождать информатора от юридической ответственности был бы связан с такими же рисками, расширив возможности избежать наказания. По мнению "Общества за открытость - Delna", факт информирования является важным обстоятельством, которое должно учитываться правоохранительными органами и судами, принимая решение о мере наказании.

Статья подготовлена с финансовой поддержкой фонда Интеграции общества из предоставленных Министерством Культуры средств государственного бюджета. За содержание статьи отвечает "Общество за открытость - Delna".

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