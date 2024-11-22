Инструмент демократии или опасный прецедент: защищает ли Латвия информаторов?

Таким образом, можно заключить, что освобождение информатора от юридической ответственности относится только к тем нарушениям, которые напрямую связаны с процессом информирования и которые сами по себе не являются преступными деяниями, например, нарушения в получении или распространении обосновывающей донесение информации.

Тут уместно указать, что Закон о поднятии тревоги является не единственным законом, регулирующим вопрос освобождения информатора от ответственности. И Уголовный закон в конкретных ситуациях предусматривает возможность освобождения лица от ответственности, если лицо информировало о нарушении, соучастником которого оно было само.

Но и в Уголовный закон подобное освобождение от ответственности включено как право, возможность применения которого решается в соответствующем процессе, а не как автоматическое последствие при каждом случае информирования. Международные эксперты указывают, что автоматический характер применения подобной нормы создал бы неоправданно широкие возможности избежать уголовного наказания.

Можно заключить, что обязанность Закона о поднятии тревоги автоматически и в любом случае освобождать информатора от юридической ответственности был бы связан с такими же рисками, расширив возможности избежать наказания. По мнению "Общества за открытость - Delna", факт информирования является важным обстоятельством, которое должно учитываться правоохранительными органами и судами, принимая решение о мере наказании.

Статья подготовлена с финансовой поддержкой фонда Интеграции общества из предоставленных Министерством Культуры средств государственного бюджета. За содержание статьи отвечает "Общество за открытость - Delna".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!