К середине ноября Дональд Трамп получил около 75,1 млн голосов на президентских выборах в США, а Камала Харрис - около 71,8 млн. Эти цифры будут расти, однако итоговый результат Трампа будет лишь немногим выше его результата в 2020 году - 74,2 млн голосов. Однако в случае Харрис мы увидим катастрофический спад относительно тех 81,2 млн голосов, которые получил в 2020 году Джо Байден (и не забудьте, что количество граждан с правом голоса увеличилось за это время на четыре миллиона).

Иными словами, после четырех лет кампании Трампа за возвращение в Белый дом его поддержка почти не увеличилась. Если бы избиратели оставались те же самые, можно было бы даже сказать, что ему просто удалось добиться, чтобы проголосовавшие за него в 2020 году проголосовали за него еще раз.

Но в реальности за это время умерли примерно 13 млн человек (большинство из них были зарегистрированными избирателями), а около 17 млн приобрели право голоса. Это означает, что Трампу удалось заменить потери в избирательной базе с коэффициентом почти один к одному, а вот демократам снижение явки на выборах обернулось потерей почти десяти миллионов голосов.

Эти цифры заставляют сильно усомниться в объяснениях результатов выборов экономическими условиями, а уж тем более...