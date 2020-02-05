"Ультиматум Бурова": партия мэра сделала первый шаг к роспуску Рижской думы

Первое заседание было созвано сегодня утром, 5 февраля, в 9.30 и отменено из-за отсутствия кворума. На заседание явились 22 депутата из 60.

Следующее заседание созвано сегодня в 13 часов. На него тоже не планирует явиться никто из представителей оппозиции и ЧСР.

В четверг предстоит заседание думы по вопросу о выражении недоверия Бурову, и это, вероятно, будет третье заседание, на которое оппозиция не явится, что позволит Бурову сохранить статус "технического руководителя".

В своем заявлении для СМИ Буров пишет: "Если Рижская дума этого созыва не в состоянии принять бюджет города, то эта дума является недееспособной и надо идти на внеочередные выборы.

Можно назвать это ультиматумом Бурова".

"Рижане не заслужили депутатов, которые отказываются работать и поступают вопреки интересам жителей. То, что делают наши партнеры де-юре, а де-факто бывшие партнеры из партии "Согласие", - это не что иное, как выступление против интересов рижан и саботаж.

Депутаты "Согласия" не только отказываются работать, но и занимаются вредительством, не утверждая увеличение зарплат педагогам детских садов, школьным медсестрам и специалистам социального ухода, не утверждая ремонтные работы в школах и детских садах, ремонты улиц и мостов и многие другие социальные приоритеты и приоритеты развития города", - отмечает Буров.

"Сегодня созвано внеочередное заседание Рижской думы, которое, скорее всего, станет первым шагом к внеочередным выборам", - сказал председатель думы.

По словам мэра, в течение всей прошлой недели, когда проходило повторное рассмотрение городского бюджета, у фракции "Согласия" была возможность собраться с силами и начать выполнять данные рижанам обещания. К сожалению, этого не произошло.

После того, как депутаты, которые должны работать на то, чтобы бюджет был по возможности быстрее утвержден, проголосовали за исключение бюджета из повестки дня заседания финансового комитета, стало очевидно, что и на заседании думы они за бюджет голосовать не будут.

К тому же следует учесть, что, даже если депутаты "Согласия" изменят свою позицию и приступят к работе, этого будет недостаточно, поскольку большинства голосов все равно не будет. А это значит, что придется говорить с каждой из четверок исключенных депутатов.

"Ни я, ни мои коллеги по фракции не готовы это делать, поскольку мы уже убедились, что эти депутаты не в состоянии взять на себя политическую ответственность, а решения вместо них принимает кто-то другой, а не они сами", - заявил Буров.

"Я не вижу смысла и дальше тянуть и ставить под удар город и рижан, уже уставших от думы, которая не в состоянии собраться и работать. Надо принять решение и идти вперед - на внеочередные выборы.

Партия "Честь служить Риге" и наша фракция в Рижской думе к этому готова, этот вопрос обсуждался на заседании фракции. Мы готовимся к выборам, чтобы с новым мандатом продолжить начатые работы на благо рижан", - подчеркнул Буров.

Как сообщалось, "Согласие" и депутатский блок "Риге" уже с середины января пытаются свергнуть Бурова и обещали принять бюджет только в том случае, если он уйдет в отставку.

Позднее стало известно, что во фракции ЧСР нет единой позиции по самороспуску Рижской думы.

Руководитель фракции "Согласия" Максим Толстой сообщил, что состоится пресс-брифинг о ситуации в Рижской думе с участием депутатов "Согласия", блока "Риге" и ЧСР. В брифинге примут участие те депутаты ЧСР, которые не поддерживают самороспуск думы.