Зеленые зоны нужны, но здание для спецслужб — тоже: премьер о центре СГБ на месте парка

Он уверен в том, что СГБ необходимо новое здание, а также в том, что рижанам нужно больше парков, и эти две вещи не противоречат друг другу. В то же время в конкретном месте, где планируется строить здание СГБ, локальная планировка давно уже предусматривала периметральную застройку.

"Я думаю, если здесь предусмотрена застройка, то Рижская дума должна сказать, где будет парк, потому что людям нужны зеленые зоны. Я сам родитель, я знаю, как важно, чтобы было место, куда можно выйти с малышом, чтобы побегать, а не сидеть в телефоне", - сказал премьер.

По мнению главы правительства, в столице достаточно незастроенных территорий, годе можно было бы устроить зеленые зоны.

Сегодня комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям рассмотрит инициативу граждан об устройстве публичной зеленой зоны на территории бывшего велотрека Marss.

Общество окрестностей Тейки, Альянс окрестностей Риги, общество "Город для людей" и движение Vefresh смогли собрать подписи 15 500 жителей за создание парка, чтобы "не допустить вырубки нескольких десятков деревьев и восстановить общественную зеленую зону на территории бывшего велотрека Marss".

Как сообщалось, на месте бывшего велотрека Marss планируется построить новое здание Службы государственной безопасности (СГБ), так что вышеупомянутая инициатива о создании в этом месте парка, возможно, будет отклонена.

В СГБ агентству LETA сообщили, что решение о строительстве нового здания в этом месте было принято в 2017 году, а в этом году начнутся строительные работы. Публично об этом не сообщалось, так как СГБ, публикуя информацию, обязана соблюдать требования закона о государственной тайне. Однако теперь, когда общество проявило интерес, принято решение часть информации обнародовать.