"Зеленый свет для мучителей". Защитники животных о мягком наказании по делу о Марко и Десильде

"Зеленый свет для мучителей животных", - так прокомментировала директор приюта Mežavairogi Данута Приеде решение Рижского окружного суда оставить без изменений приговор суда первой инстанции в виде принудительных работ, который был вынесен Милене и Артуру за жестокое обращение с животными. Год назад в квартире в Ропажи пара на несколько недель оставила умирать от голода двух стаффордширских терьеров. Решение Рижского окружного суда указывает на существенный недостаток в системе наказаний, поскольку преступление серьезное, а приговор мягкий, считает юрист "Полиции животных" Инесе Бара.

Несмотря на то, что обе персоны были признаны виновными, первый из мучителей был приговорен к 250 часам принудительных работ, а второй - к 120 часам. "Если за то, что собак долго морили голодом, наказывают общественными работами, то какой вред надо причинить животному, чтобы его обидчик получил реальный тюремный срок?" - спрашивают защитники животных.

280 часов работы - цена мучительной смерти двух собак и здоровья одной. Такова судебная практика Латвии.

В последние годы принудительный труд был наиболее распространенным наказанием в соответствии со статьей 230 Уголовного кодекса "Жестокое обращение с животными". Продолжительность - от 70 до 280 часов. Из всех этих случаев только два раза наказывали за то, что животное оставили без присмотра, за что было назначено 80 (две собаки, обе погибли) и 200 (одна собака, выжила) часов принудительных работ, объясняет защитник животных Инесе Бара.

Решение Рижского окружного суда указывает на существенный недостаток в системе наказаний. Общественность справедливо возмущена как относительно небольшим числом дел, которые вообще попадают в суд, так и уровнем наказания, которое никоим образом нельзя считать соразмерным тяжести преступления, считает юрист.

Бара напоминает, что преступное пренебрежение животными может указывать на то, что человек способени и на серьезные преступления против людей. Это также признает Федеральное бюро расследований США, уделяющее пристальное внимание людям, которые жестоко обращаются с животными, потому что жестокость - это отклонение, независимо от того, против кого из живых существ она направлена.

Из истории криминалистики известно, что многие серийные убийцы в детстве пытали животных.

В одной комнате две собаки, коты и три маленьких ребенка

Как могло случиться, что два красивых и дружелюбных семилетних стаффордширских терьера превратились в изможденных, умирающих существ, и кто в этом виноват? В феврале 2019 года в Ропажском крае соседи вызвали муниципальную полицию в социальный многоквартирный доме в Силакроге: они подозревали, что что-то не так с двумя бойцовскими собаками, которые содержатся в однокомнатной квартире. Сотрудники полиции колебались, но когда через несколько дней они прибыли по месту вызова, картина, которая перед ними открылась, повергла их в шок.

Два обессиленных американских стаффордширских терьера лежали в собственных экскрементах в грязном помещении. Марко весил всего 15 кг и спустя несколько дней перестал бороться за жизнь. Десильда в тяжелом состоянии была доставлена в приют Mežavairogi. Обе собаки длительное время содержались без воды и еды.

Есть версия, что они съели обитавших в этой же квартире кошек, ибо никто не знает, куда те подевались.

Кричащее насилие над животными взбудоражило общественность. Данута Приеде заявила в разговоре с TVNET, что на этот раз факт жестокого обращения должен завершиться показательным наказанием, поскольку это первый случай, когда нет никаких сомнений в отношении владельца животного и его ответственности.

ФОТО: Приют животных "Mežavairogi"

Было возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными, в ходе которого установлено, что собаки были зарегистрированы в Центре сельскохозяйственных данных на имя Анастасии, которая проживает в Лиепае. Женщина призналась, что собаки действительно принадлежали ей, пока в семье не произошла трагедия - ее муж умер.

Оставшись с трехмесячным ребенком, она решила отдать своих любимых собак - Десильду и Марко - "заботливым людям".

Интерес проявила молодая пара из Ропажи. Девушка доверила им животных, но не сделала перерегистрацию. Это административное нарушение - не более.

Так собаки оказались у молодой пары, живущей в однокомнатной социальной квартире и воспитывающей троих детей. Вскоре они поссорились и развелись - Милена с детьми ушла жить к родственнице, а Артур - к другой женщине. Соседи рассказывали, что однажды кто-то из них приходил за вещами. Животных бросили и закрыли в квартире. Позже Милена призналась, что кормить их должен был Артур. После того, как эта история всплыла в социальных сетях, Артура избили на улице.

Выжившую Десильду поместили в приют Mežavairogi. После пережитых мучений здоровье собаки до сих пор полностью не восстановлено. При этом девочку быстро приютили. Новая хозяйка Ангелла рассказывает, что сначала животное мучали сильные боли, часто со рвотой и диареей.

Во сколько оценивают мучения животного?

После решения суда первой инстанции в сентябре прошлого года, когда оба обидчика были приговорены к испытательным работам, представители организации по защите животных обратились в прокуратуру с просьбой подать апелляцию. "Латвии, в конце концов, необходимо двигаться в сторону Европы не только на словах, но и на деле - перенимая европейскую практику, где ценится жизнь животных", - сказано в письме в прокуратуру. Повторно дело рассматривал Рижский окружной суд.

"Прокурор потребовал лишения свободы на три месяца", - говорит Данута Приеде. Тем не менее апелляционная инстанция оставила в силе предыдущее обвинительное заключение. Более того, суд даже не запретил преступникам в дальнейшем содержать собак.

"Есть большая разница в том, застрелили животное сразу или оно умирало от голода в течение трех недель. Драматичность ситуации заключается в том, что обвиняемый признал себя виновным, поэтому доказательства не были рассмотрены судом - ни экспертное заключение, ни фотографии, ни показания не были приняты во внимание, - продолжает Данута Приеде. - Единственное, что было принято во внимание, это личности обвиняемых и тот факт, что они являются родителями несовершеннолетних детей. У парня теперь есть еще один маленький ребенок от другой женщины. А это значит, что они не могут попасть в тюрьму".

Дети словно индульгенция - вы можете мучить собак и кошек, а потом признать свою вину, родить ребенка, и ничего вам за это не будет.

По мнению Приеде, человек, который оставляет живое существо без еды и воды на три недели, имеет особую структуру ума.

Мы не знаем, в какой момент эти люди точно так же оставят своих детей и уедут куда-нибудь развлекаться.