Возможная подделка документов в Бюро по развитию туризма: начат уголовный процесс

Страуме сообщил журналистам, что вчера сотрудники KNAB посетили бюро, но проводили там не обыск, а другое процессуальное действие - изъятие документов.

В интересах следствия более подробную информацию по делу KNAB не предоставляет, однако Страуме подтвердил, что задержанных по делу в настоящее время нет.

Как сообщалось, ранее Гринвалдс обратился в KNAB с заявлением о возможной подделке документов в RTAB.

Он заявил, что подделка документов в RTAB происходила в группе, в которую входили остальные члены правления бюро - член правления RTAB Иева Ласмане и на тот момент член правления бюро, президент Латвийского общества ресторанов Янис Ензис, а также мэр Риги Олег Буров и, возможно, другие учредители RTAB, хотя подделка и происходила без их ведома.

По словам Гринвалдса, несмотря на то, что он пытался ввести принципы хорошего управления в учреждении, влияние продолжавшихся на протяжении многих лет нарушений в RTAB оказалось сильнее. В результате, по словам Гринвалдса, он стал для учреждения неудобным руководителем.

Он сообщил, что документы были подделаны, чтобы назначить Ензиса на пост директора по стратегическому развитию RTAB задним числом. Он подчеркнул, что были изменены также документы собрания учредителей RTAB, которые, таким образом, возможно, были вовлечены в противозаконные действия без их ведома.

По словам Гринвалдса, у него сложилось такое впечатление, что формально влияние бывшего руководителя RTAB Виты Ермоловичи в бюро не уменьшилось, и предпринимались попытки управлять им удаленно, чтобы, возможно, впоследствии при определенных условиях "проложить путь для возвращения".

Как сообщалось, весной прошлого года KNAB начало уголовный процесс против должностных лиц RTAB за разбазаривание бюджетных средств, подделку документов и мошенничество.