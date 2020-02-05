Лавина в Турции: погибло не менее двух десятков человек

Ранее около 300 спасателей прибыли на гору в провинции Ван, чтобы найти двух человек, пропавших без вести после схода лавины во вторник.

Как сообщил губернатор провинции Мехмет Эмин Бильмез, на месте схода новой лавины уже найдены тела девяти гражданских лиц, восьми сотрудников жандармерии, троих ополченцев и одного пожарного. Еще 25 сотрудников чрезвычайных служб были спасены из снега и доставлены в больницу.

Сход первой лавины произошел вечером во вторник, затронув магистральную дорогу в провинции Ван близ города Бахчисарай и погребя под собой снегоуборочную машину и микроавтобус.