Геннадий Ялович: мастер эпизода, перенесший 14 клинических смертей, травлю и запреты

По иронии судьбы Геннадия Яловича часто приглашали на эпизодически роли, которые он воплощал столь ярко и непревзойденно, что его стали называть "мастером эпизода".

Впервые актер появился на экранах в 1954 году. Первой картиной молодого актера стал фильм "Аттестат зрелости", в котором он сыграл школьника.

Ялович окончил Школу-студию МХАТ и был однокурсником Владимира Высоцкого. Именно там он встретил свою первую жену Марину Добровольскую. Закончив аспирантуру, играл в театре "Современник".

Геннадий Михайлович выбрал преподавательскую деятельность. Но актеру этого было мало - он хотел реализовать себя в творческом ключе.

1964 году он основал Московский молодежный театр. Яловичу и его единомышленникам так нравилось то, что они делают, что молодые люди часто репетировали ночами. Власти закрыли театр из-за цензуры.

ФОТО: скриншот видео

Так началась полоса запретов в жизни актера...

Ялович работал режиссером театра "Ленком" и поставил два спектакля, но беспощадная советская цензура запретила их и сняла с репертуара.

Неудачи не смутили Геннадия Михайловича, и в 1974 году он создал новый театр, который получил романтичное название "Мечтатель". В нем артист поставил несколько спектаклей, во многих постановках он играл сам, но власти вновь прекратили деятельность режиссера и закрыли театр.

В 70-х Ялович решил отойти от театральной деятельности и переключился на эстраду. Артист занялся постановкой эстрадных программ. Параллельно он начал ставить кукольный спектакль "Все как у людей". Это была свежая и новаторская постановка, которая получила несколько призов за рубежом. Но ее постигла та же участь, что и предыдущие работы Яловича - она попала под запрет.

Геннадий Михайлович не сдавался и попробовал в 1989 году еще раз создать свой театр. Его новаторский театр "Альбом" был глотком свежего воздуха, но и здесь вновь вмешались власти. Ялович смог проработать лишь три года.

Травля властей и постоянные запреты подкосили здоровье артиста - у него случился первый инфаркт. После этого он пережил несколько клинических смертей - их было 14!

Невероятное упорство и желание жить помогли Яловичу восстановиться. Он не просто пришел в себя, но и продолжил начатую работу.

ФОТО: скриншот видео

Восстановившись, Геннадий Михайлович возглавил "Товарищество артистов МХАТ", где проработал до самой своей кончины. 6 марта 2002 года Ялович скончался. Причиной стало больное сердце, которое не выдержало.

Актер и театральный режиссер Геннадий Ялович вошел в историю советского кинематографа как "мастер эпизода". Всего артист сыграл около 45 ролей в кино. Среди них эпизодические роли в картинах "Афоня", "Я шагаю по Москве", "Кин-дза-дза!", "Усатый нянь", "Дамы приглашают кавалеров" и других.