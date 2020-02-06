Кариньш назвал "недопустимым" продвижение "своих" в совет Latvenergo

Продвижение политически приближенных лиц в совет Latvenergo недопустимо, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Комментируя решение министра экономики Ральфа Немиро сместить с должности госсекретаря Министерства экономики Эрика Эглитиса, который считает, что решение министра связано с его нежеланием назначать в совет Latvenergo советника Немиро Павла Ребенка, в бюро премьер-министра агентству LETA заявили, что министр экономики несет ответственность за обеспечение соблюдения принципов хорошего управления при надзоре над Latvenergo.
"Члены совета Latvenergo должны выбираться исключительно на конкурсной основе, и продвижение на эти должности политически приближенных лиц недопустимо. Претендент должен отвечать всем определенным в нормативных актах требованиям", - заявили агентству LETA в бюро Кариньша.
По мнению премьер-министра, государство должно стремиться к тому, чтобы управление государственными предприятиями находилось вне контроля министерств, было профессиональным и централизованным.
"Недавние события еще раз продемонстрировали необходимость двигаться в этом направлении", — добавили в бюро премьер-министра.
Как уже сообщал Русский TVNET, министр экономики Ральф Немиро на время дисциплинарного дела о возможных нарушениях в надзоре за системой компонента обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии отстранил от должности госсекретаря Минэкономики Эрика Эглитиса.
Вскоре министр юстиции Янис Борданс призвал снять с должности самого Немиро — с соответствующей просьбой он обратился к Кришьянису Кариньшу.