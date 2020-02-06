Чт, 6.02.2020
Мы можем говорить на одном языке, но так по-разному. Латвийцы не умеют перебивать, говорят только после того, как дослушают собеседника. С первой минуты съемок российского шоу начался такой "базар"! Все одновременно говорят, и не понять, кого же слушать и кому потом отвечать Маркус Рива, певец

Кариньш назвал "недопустимым" продвижение "своих" в совет Latvenergo

Премьер-министр Кришьянис Кариньш

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Продвижение политически приближенных лиц в совет Latvenergo недопустимо, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Комментируя решение министра экономики Ральфа Немиро сместить с должности госсекретаря Министерства экономики Эрика Эглитиса, который считает, что решение министра связано с его нежеланием назначать в совет Latvenergo советника Немиро Павла Ребенка, в бюро премьер-министра агентству LETA заявили, что министр экономики несет ответственность за обеспечение соблюдения принципов хорошего управления при надзоре над Latvenergo.

"Члены совета Latvenergo должны выбираться исключительно на конкурсной основе, и продвижение на эти должности политически приближенных лиц недопустимо. Претендент должен отвечать всем определенным в нормативных актах требованиям", - заявили агентству LETA в бюро Кариньша.

По мнению премьер-министра, государство должно стремиться к тому, чтобы управление государственными предприятиями находилось вне контроля министерств, было профессиональным и централизованным.

"Недавние события еще раз продемонстрировали необходимость двигаться в этом направлении", — добавили в бюро премьер-министра.

Как уже сообщал Русский TVNET, министр экономики Ральф Немиро на время дисциплинарного дела о возможных нарушениях в надзоре за системой компонента обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии отстранил от должности госсекретаря Минэкономики Эрика Эглитиса.

Вскоре министр юстиции Янис Борданс призвал снять с должности самого Немиро — с соответствующей просьбой он обратился к Кришьянису Кариньшу.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ