Борданс призвал премьера уволить Немиро

По мнению Борданса, его коллега по коалиции Немиро пытается назначить "некомпетентных и сомнительных людей" в Latvenergo — одну из наиболее стратегически важных компаний для развития Латвии.

"Имели место попытки перевести Эглитиса с должности государственного секретаря на другой пост. И лишь после того, как он от этого предложения отказался, прозвучала информация о его отстранении и обращении в прокуратуру", — отмечает Борданс в сообщении для СМИ.

Как уже сообщал Русский TVNET, ранее министр экономики Ральф Немиро на время дисциплинарной проверки в связи с возможными нарушениями в процессе надзора за компонентом обязательной закупки (КОЗ) отстранил госсекретаря Минэкономики Эрика Эглитиса.