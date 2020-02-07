Уже за 1000 евро: компенсации депутатам продолжают расти

Отмечается, что максимальный размер компенсации одному депутату уже превышает 1000 евро в месяц.

Для определения суммы компенсации в 2020 году берутся данные Центрального статистического управления о средней зарплате по стране в 2018 году.

В результате в зависимости от того, как далеко от места работы в Риге проживает депутат, в этом году он может получить компенсацию в размере от 151 евро (если живет в Риге или Рижском регионе) до 1004 евро в месяц (если место жительства находится на расстоянии более 280 км от Риги).

Как уже сообщал Русский TVNET, 14 ноября минувшего года большинство депутатов Сейма поддержало предложение национального объединения Visu Latvijai-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) "заморозить" зарплаты депутатов на нынешнем уровне до конца созыва 13-го Сейма.