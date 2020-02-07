Уже за 1000 евро: компенсации депутатам продолжают расти

В знак солидарности с жителями Латвии, чьи зарплаты в этом году и в ближайшие пару лет не будут повышены в требуемом размере, депутаты Сейма на время заморозили и свои зарплаты. Однако это не относится к компенсациям, которые слугам народа выплачиваются за транспорт и аренду жилья, сообщает издание Neatkarīga.
Отмечается, что максимальный размер компенсации одному депутату уже превышает 1000 евро в месяц.
Для определения суммы компенсации в 2020 году берутся данные Центрального статистического управления о средней зарплате по стране в 2018 году.
В результате в зависимости от того, как далеко от места работы в Риге проживает депутат, в этом году он может получить компенсацию в размере от 151 евро (если живет в Риге или Рижском регионе) до 1004 евро в месяц (если место жительства находится на расстоянии более 280 км от Риги).
Как уже сообщал Русский TVNET, 14 ноября минувшего года большинство депутатов Сейма поддержало предложение национального объединения Visu Latvijai-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) "заморозить" зарплаты депутатов на нынешнем уровне до конца созыва 13-го Сейма.
В настоящее время размер зарплат депутатов привязан к средней зарплате в стране. Депутат, не выполняющий дополнительных обязанностей, получает до уплаты налогов 2963 евро. Без "замораживания" зарплата депутата в следующем году выросла бы на 5,5% до 3125 евро.