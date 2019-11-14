Сейм "заморозил" зарплаты депутатов до конца созыва
Большинство депутатов Сейма поддержало сегодня предложение национального объединения Visu Latvijai-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) "заморозить" зарплаты депутатов на нынешнем уровне до конца созыва 13-го Сейма.
За предложение проголосовали 54 депутата, четверо голосовали против, 10 воздержались. Хотя предложение поддержано, пока Сейм не голосовал за поправки к закону о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений.
В подготовленном к заседанию парламента проекте бюджета ранее говорилось, что в следующем году потребуется дополнительно 524,740 тыс. евро на зарплаты депутатов.
За предложение голосовали в основном коалиционные депутаты, однако большинство депутатов "Для развития/За!" голосовали против либо воздержались. За предложение проголосовали отдельные депутаты "Согласия".
Депутат Артус Кайминьш (KPV LV) призвал поддержать данное предложение, выразив надежду, что в голосовании будут участвовать депутаты "Согласия".
Депутат Алдис Гобземс назвал предложение двуличным и увидел в нем двойную мораль, призвав депутатов отдать свое увеличение зарплаты медсестрам.
По словам депутата Юлии Степаненко, предложение "отмывает совесть", но не решает проблемы медработников и не делает коалицию более честной.
Депутат "Согласия" Виктор Орлов обратил внимание на то, что некоторые депутаты, имея дополнительные должности, получают зарплаты от министерств и тем самым все же получат прибавку к зарплате. Депутат Дана Рейзниеце-Озола (СЗК) сказала, что это популистское предложение, которое позволяет одной коалиционной партии выглядеть лучше других.
В настоящее время размер зарплат депутатов привязан к средней зарплате в стране. Депутат, не выполняющий дополнительных обязанностей, получает до уплаты налогов 2963 евро. Без "замораживания" зарплата депутата в следующем году выросла бы на 5,5% до 3125 евро.