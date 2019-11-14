Сейм "заморозил" зарплаты депутатов до конца созыва

За предложение проголосовали 54 депутата, четверо голосовали против, 10 воздержались. Хотя предложение поддержано, пока Сейм не голосовал за поправки к закону о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений.

В подготовленном к заседанию парламента проекте бюджета ранее говорилось, что в следующем году потребуется дополнительно 524,740 тыс. евро на зарплаты депутатов.

За предложение голосовали в основном коалиционные депутаты, однако большинство депутатов "Для развития/За!" голосовали против либо воздержались. За предложение проголосовали отдельные депутаты "Согласия".

Депутат Артус Кайминьш (KPV LV) призвал поддержать данное предложение, выразив надежду, что в голосовании будут участвовать депутаты "Согласия".

Депутат Алдис Гобземс назвал предложение двуличным и увидел в нем двойную мораль, призвав депутатов отдать свое увеличение зарплаты медсестрам.

По словам депутата Юлии Степаненко, предложение "отмывает совесть", но не решает проблемы медработников и не делает коалицию более честной.

Депутат "Согласия" Виктор Орлов обратил внимание на то, что некоторые депутаты, имея дополнительные должности, получают зарплаты от министерств и тем самым все же получат прибавку к зарплате. Депутат Дана Рейзниеце-Озола (СЗК) сказала, что это популистское предложение, которое позволяет одной коалиционной партии выглядеть лучше других.