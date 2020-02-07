У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер, экипаж спасли

"Финский вертолет с парамедиками доставил двоих пострадавших членов экипажа в больницу в Хельсинки, а вертолет эстонского авиаподразделения доставил пятерых членов экипажа на осмотр в PERH", — сказала Марге Кохтла из Департамента полиции и погранохраны.

Пресс-секретарь Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Хеде Керстин Луйк сказала BNS, что в больнице проверили состояние здоровья моряков: ни одному из них не потребовалась госпитализация.

"В четверг в 23.40 российский рыболовный траулер передал сигнал бедствия в 15 милях к северу от полуострова Юминда, на борту семь человек. С корабля по радио передали сигнал бедствия и координаты. В Центре наблюдения за морем выяснили, что речь идет о неполадке в рулевом управлении, два отсека корабля уже затоплены. Судно легло в дрейф и через некоторое время на нем пропало электричество", — передает Департамент полиции и погранохраны ERR.

Первым на место бедствия, по данным полиции, прибыл танкер под флагом Либерии, команда которых приняла терпящий бедствие экипаж со спасательного плота на борт, двое были ранены. Известно, что все члены экипажа являются гражданами РФ.

В спасательных работах участвовали вертолет и два судна PPA, с финской стороны — вертолет и два судна, а также - два гражданских судна.

По сообщению Департамента водных путей сообщения, он расследует обстоятельства крушения российского рыболовного траулера "Понгома".