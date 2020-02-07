Пт, 7.02.2020
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"Наблюдаю за агонией, очень забавно". Пользователи раскрыли анонима, убивавшего ветеранов

Больница. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Анестезист одного из российских госпиталей для ветеранов войн рассказал об убийстве более десяти пациентов, будучи уверенным в своей анонимности. Однако личность преступника удалось установить благодаря другим пользователям Сети, сообщает издание "Медуза".

Сообщения об убийстве более десяти ветеранов войны появились на одном из форумов популярного российского интернет-ресурса "Двач" в среду, 6 февраля. Комментируя проделки живодеров, один из пользователей признался о своем "хобби" — отключении от аппаратов жизнеобеспечения реанимационных пациентов.

Он заявил, что работает в реанимации одного из медицинских учреждений, и в доказательство прислал фото своего рабочего костюма с частью бейджа, на котором была видна надпись "Сергей Владимирович, медицинский брат-анестезист". 

В ходе дальнейшего треда пользователь написал, что убил более десяти ветеранов войн. "Просто отключаю от ИВЛ, и наблюдаю за агонией, очень забавно", — цитирует анонима издание Readovka. 

По его словам, в его отделении за месяц умирает несколько человек, поэтому за три года десять смертей в смены одного и того же работника не могли показаться никому подозрительными. 

Другие пользователи форума на основе имеющихся имени, отчества и должности предполагаемого убийцы смогли вычислить его личность. Под эти данные подходил Сергей Владимирович Вольф — медицинский брат-анестезист КОГБУЗ "Кировский областной госпиталь для ветеранов войн", работающий по специальности анестезиология и реаниматология. 

Пользователи также нашли его фотографии в соцсетях и пришли к выводу, что форма руки Вольфа совпадает с рукой, заснятой на фото с бейджем.

О начале проверки уже объявили управление Следственного комитета по Кировской области, региональный Минздрав и прокуратура.

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