"Наблюдаю за агонией, очень забавно". Пользователи раскрыли анонима, убивавшего ветеранов

Сообщения об убийстве более десяти ветеранов войны появились на одном из форумов популярного российского интернет-ресурса "Двач" в среду, 6 февраля. Комментируя проделки живодеров, один из пользователей признался о своем "хобби" — отключении от аппаратов жизнеобеспечения реанимационных пациентов.

Он заявил, что работает в реанимации одного из медицинских учреждений, и в доказательство прислал фото своего рабочего костюма с частью бейджа, на котором была видна надпись "Сергей Владимирович, медицинский брат-анестезист".

В ходе дальнейшего треда пользователь написал, что убил более десяти ветеранов войн. "Просто отключаю от ИВЛ, и наблюдаю за агонией, очень забавно", — цитирует анонима издание Readovka.

По его словам, в его отделении за месяц умирает несколько человек, поэтому за три года десять смертей в смены одного и того же работника не могли показаться никому подозрительными.

Другие пользователи форума на основе имеющихся имени, отчества и должности предполагаемого убийцы смогли вычислить его личность. Под эти данные подходил Сергей Владимирович Вольф — медицинский брат-анестезист КОГБУЗ "Кировский областной госпиталь для ветеранов войн", работающий по специальности анестезиология и реаниматология.

Пользователи также нашли его фотографии в соцсетях и пришли к выводу, что форма руки Вольфа совпадает с рукой, заснятой на фото с бейджем.