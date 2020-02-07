Пт, 7.02.2020
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Убитые животные у Ботанического сада: полиция не нашла подтверждения слухам

Ботанический сад

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

​В последние дни в социальных сетях широко тиражируются сообщения о злоумышленниках, по вине которых в Пардаугаве, в районе Ботанического сада, погибли несколько собак и кошек, сообщает Рижская муниципальная полиция в социальной сети Facebook. 

В распространяемом сообщении говорится, что информация об этих случаях была передана в полицию, однако ни Рижская муниципальная полиция, ни Государственная полиция не получали никаких сведений.

В то же время, принимая во внимание тот факт, что в распространяемом сообщении заявлялось об опасности для домашних животных, сотрудники Курземского управления Муниципальной полиции отправились в район Ботанического сада, чтобы опросить жителей.

После опроса выяснилось, что о таких слухах местные слышали, но никто не мог назвать конкретных пострадавших. Точно так же никто не видел тела животных.

В свою очередь, связавшись с автором поста, выяснилось, что она даже не живет в окрестностях Ботанического сада. Женщина пояснила, что слышала страшные истории от знакомых, поэтому решила предупредить остальных.

Стражи порядка также связались с управляющей в этом районе компанией, но ее дворники опровергли информацию о найденных в этом районе трупах кошек или собак.

Компания Citi medību lauki, которая занимается сбором мертвых животных в городе, рассказала, что в Пардаугаве в последнее время не было обнаружено никаких тел животных.

Также и Ветеринарная клиника др. Бейнерта в последнее время не принимала животных, которые соответствовали бы обстоятельствам, описанным в распространяемом сообщении. Правдоподобность слухов также опровергли в приюте для животных Ulubele.

Полиция напоминает, что в случаях насилия над животными необходимо немедленно сообщить о них в полицию.

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