Сб, 8.02.2020
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В Антарктиде зафиксирован самый жаркий день в истории

Антарктида

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

В Антарктиде в четверг была зарегистрирована наивысшая за всю историю наблюдений температура, сообщила Национальная метеорологическая служба Аргентины.

Так, днем в четверг температура воздуха на аргентинской научной станции на базе Эсперанса в Антарктиде поднялась до +18,3 градусов по Цельсию.

Прошлый рекорд был зарегистрирован 24 марта 2015 года, когда температура достигла 17,5 градусов.

Всемирная метеорологическая организация сообщила, что северо-запад континента полуостров Антарктида - одно из быстрее всего прогревающихся мест на планете. В течение последних 50 лет температура воздуха там выросла почти на три градуса по Цельсию.

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