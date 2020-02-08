В Антарктиде зафиксирован самый жаркий день в истории

Так, днем в четверг температура воздуха на аргентинской научной станции на базе Эсперанса в Антарктиде поднялась до +18,3 градусов по Цельсию.

Всемирная метеорологическая организация сообщила, что северо-запад континента полуостров Антарктида - одно из быстрее всего прогревающихся мест на планете. В течение последних 50 лет температура воздуха там выросла почти на три градуса по Цельсию.