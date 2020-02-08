Удивительный чернобыльский гриб, который "ест" радиацию

Ученые обнаружили, что растущие на территории Чернобыля грибы на самом деле могут "поедать" радиацию. В ожидаемом исследовании ученые опишут результаты, которые появятся после выращивания грибов на борту Международной космической станции.
Ученые знали о существовании таких грибов и других подобных экстремальных организмов, способных питаться радиацией, уже с 2007 года. В научном журнале Nature от 2007 года написано, что эти грибы растут в направлении самого радиоактивного места, так же, как и обычные грибы обычно растут в направлении Солнца.
Как эти грибы обрабатывают радиацию? Благодаря тому, что у них имеются бесчисленные очень темные пигменты меланина, которые абсорбируют радиацию, и они могут переработать ее в энергию. Ученые считают, что этот механизм можно использовать для приготовления субстанций, блокирующих радиацию и превращающих ее в энергию.
Чернобыль - особо опасное место, где по-прежнему царит экстремальный уровень радиации, угрожающий каждому, кто туда попадает. Именно поэтому разработка одежды, полностью блокирующей радиацию, может стать решением многих проблем.
Однако блокировка радиации - не единственная польза, которую мы получили бы, если бы смогли развить такие технологии. В мире есть много устройств, которые безопасно используют радиацию, поэтому, если придумать способ, как часть этой радиации превратить в энергию, то эти устройства станут самодостаточными.
Сейчас НАСА планирует доставить эти грибы на борт МКС, чтобы понаблюдать за ними в радиоактивной среде космоса. Это исследование может быть очень значительным для астронавтов будущего, так как сейчас космическая радиация является одной из крупнейших угроз в открытом космосе.