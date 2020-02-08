Удивительный чернобыльский гриб, который "ест" радиацию

Ученые знали о существовании таких грибов и других подобных экстремальных организмов, способных питаться радиацией, уже с 2007 года. В научном журнале Nature от 2007 года написано, что эти грибы растут в направлении самого радиоактивного места, так же, как и обычные грибы обычно растут в направлении Солнца.

Как эти грибы обрабатывают радиацию? Благодаря тому, что у них имеются бесчисленные очень темные пигменты меланина, которые абсорбируют радиацию, и они могут переработать ее в энергию. Ученые считают, что этот механизм можно использовать для приготовления субстанций, блокирующих радиацию и превращающих ее в энергию.

Чернобыль - особо опасное место, где по-прежнему царит экстремальный уровень радиации, угрожающий каждому, кто туда попадает. Именно поэтому разработка одежды, полностью блокирующей радиацию, может стать решением многих проблем.

Однако блокировка радиации - не единственная польза, которую мы получили бы, если бы смогли развить такие технологии. В мире есть много устройств, которые безопасно используют радиацию, поэтому, если придумать способ, как часть этой радиации превратить в энергию, то эти устройства станут самодостаточными.