Прошлым летом, воспользовавшись возможностью работать удаленно, я не долго думая села в машину и отправилась в путешествие по Европе. Пунктом назначения была Лигурия, Италия, где в маленьком городке примерно в 100 км от французской границы живут друзья семьи. Всего было преодолено около 6000 км, и ближе к концу путешествия мне не хватало только двух вещей - латвийского соуса из лисичек и возможности поделиться роскошными пейзажами, увиденными по пути, с близкими людьми. Контрасты заснеженных горных вершин с бирюзовой водой озера Комо просто великолепны. Этим летом, когда семья сообщила о желании отправиться в автопутешествие, сомнений не было - надо ехать!

Самолет, безусловно, очень удобный и быстрый способ добраться до пункта назначения в свой отпуск. Если еще повезет с дешевыми билетами, то совсем хорошо. Но при путешествии на автомобиле есть огромный плюс - чувство свободы: едешь куда глаза глядят, паркуешься где хочешь и любуешься роскошными пейзажами... Плюс не надо думать о багаже и для небольшой компании салон автомобиля вполне может стать удобным гостиничным номером. Но во сколько обойдется недельное путешествие на автомобиле? Я обобщила расходы.

Нас было пятеро - четверо взрослых и один подросток. Учитывая, что дорога до пункта назначения составляла около 2500 км, мы планировали ночевки и рассчитывали, что днем будем проезжать не более 400 км. Хотя наша "рабочая лошадка" достаточно вместительна, самое важное - чтобы все чувствовали себя комфортно и наслаждались дорогой. Выехали ранним утром 17 июня - первая большая остановка в Адршпахе.