ВИДЕО В гнезде аистов разыгралась драма

В мае в гнезде пары аистов Мамы и Тио вылупилось пять птенцов, однако от двоих самых слабеньких родители избавились, выкинув их из гнезда: таким образом у этих пернатых происходит саморегуляция.



Учитывая, что такие же события происходили и в минувшие годы, это было ожидаемо - два птенца были слабыми и заметно отличались от остальных по размеру.



"В гнездах белых аистов смертность птенцов - естественное и частое явление: птицы откладывают больше яиц, птенцы появляются в разное время, и самые маленькие часто не выживают. С человеческой точки зрения это выглядит жестоко, но именно так аисты обеспечивают продолжение вида - вырастают самые сильные птенцы. Вмешательство людей в этот процесс - например, возвращение выброшенных птенцов в гнездо - было бы нежелательным и противоречило бы естественному ходу вещей", - комментирует Янис Кюзе, орнитолог Латвийского фонда природы (LDF).

Естественным местом гнездования белых аистов являются деревья, ветви или верхушки сломанных стволов которых способны выдержать вес гнезда (он может даже превышать 500 килограммов). Учитывая, что не так-то просто найти деревья с подходящими ветвями для гнездования, белые аисты часто выбирают столбы линий электропередач (ЛЭП) в качестве искусственной и подходящей альтернативной среды обитания. Сейчас почти 80% популяции белых аистов в Латвии гнездятся на столбах ЛЭП.



Чтобы сделать гнездование более безопасным как для птиц, так и для жителей окрестностей, а также снизить риск отключения электроэнергии, Sadales tīkls устанавливает металлические гнездовые основания в низковольтной электросети. Если же птицы примостились в более опасных местах, гнезда могут быть сняты с опор. Это делается с разрешения Управления охраны природы и в основном вне сезона гнездования птиц.

Если у вас есть желание и возможность поселить аистов на своей территории, рекомендации по созданию искусственного гнездового основания можно найти в брошюре "Гнездовые основания для белых аистов", которая доступна на сайте Латвийского орнитологического общества. В свою очередь, жители могут узнать о приобретении и размещении опор или готовых металлических оснований у местных электромонтажных компаний.

За жизнью птичьего семейства можно наблюдать в прямой трансляции на страницах Sadales tīkls и LDF.

