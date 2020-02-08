Дания планирует в среду выдать Мисане ЮАР, женщина начала голодовку

По их словам, прокуратура Дании в настоящее время "всеми возможными способами пытается добиться выдачи Мисане ЮАР". В связи с этим Мисане с сегодняшнего дня начала голодовку, целью которой является привлечь внимание к правам граждан Европейского союза (ЕС).

По словам представителей Мисане, ее выдача ЮАР за 48 часов до заседания суда является "плевком в лицо как Мисане, так и Латвии, показывающим, что, по мнению датской прокуратуры, жители Латвии не являются гражданами ЕС, интересы которых нужно защищать".

Сестра Мисане Марите Батрака высказала крайнее удивление по поводу действий датской прокуратуры, указав, что Дания могла сотрудничать с Латвией и предотвратить выдачу гражданки ЕС ЮАР.

По ее словам, через два дня после того как Мисане будет выдана ЮАР, должно было состояться заседание суда по вопросу о том, не отбыла ли еще Мисане свое наказание, находясь более года в датской тюрьме.

Представители Мисане подчеркнули, что в ЮАР за похищение детей, несмотря на то, что "это было сделано с целью спасти их от насилия", Мисане грозит 15 лет тюремного заключения.

Батрака заявила, что, судя по действиям прокуратуры Дании, между этой страной и ЮАР существует политическое соглашение.

"Жители стран-членов ЕС до сих пор чувствовали себя в безопасности и были уверены в верховенстве закона на территории ЕС, однако ситуация с Кристиной доказывает обратное - даже Европейский суд по правам человека уже несколько раз отказал в рассмотрении дела Кристины", - заявила Батрака, подчеркнув, что любой может оказаться на месте Мисане.

Как сообщалось, датский суд в прошлом месяце решил оставить под арестом задержанную гражданку Латвии Кристину Мисане.

Первоначально суд решил освободить Мисане, но прокуратура Дании немедленно предъявила встречный иск.

Свои действия прокуратура аргументировала тем, что ЮАР гарантировала Мисане место в тюремной камере вместе с 18 другими заключенными, где она будет иметь 4,4 кв. м личного пространства.

Кристина Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения, стал жестоко обращаться с Мисане, дочкой и старшим сыном женщины.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.