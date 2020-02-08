Один из последних трех задержанных по "делу о лифтах RNP" взят под арест

К двум другим задержанным в конце рабочей недели лицам применены меры пресечения не связанные с лишением свободы.

Как сообщалось, Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Госполиции задержало еще троих человек по так называемому делу о лифтах RNP.

Находящаяся в распоряжении агентства LETA неофициальная информация свидетельствует, что одним из задержанных является член временного правления RNP Ардис Павилсонс.

Представитель RNP Крист Лейшкалнс сообщил агентству LETA, что Павилсонс на работе не появлялся с четверга, и компании о его местонахождении ничего не известно.

Также агентству LETA известно, что одним из задержанных является некое бывшее должностное лицо RNP. Было высказано предположение, что это бывший председатель правления компании Айвар Гонтарев.

Позже агентству LETA удалось связаться с Гонтаревым, который сообщил, что не задержан, однако у него "был разговор" с представителями правоохранительных органов. Он заявил, что заинтересован в сотрудничестве с ними, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию.

"Если кто-то за моей спиной заключал нечестные соглашения, я об этом не был информирован", - заявил Гонтарев, который в то время, когда была завершена закупка на услуги технического обслуживания лифтов, занимал должность председателя правления RNP.

Не называя имен, представитель Госполиции Симона Гравите сообщила агентству LETA, что два человека были задержаны в четверг, а еще один - в пятницу.

Закон допускает задержание лица на время до 48 часов, после чего необходимо отпустить его на свободу или назначить ему меру пресечения.

Ранее по этому делу уже были задержаны пять работников RNP, к которым позже были применены не связанные с лишением свободы меры пресечения.

На прошлой неделе по этому уголовному делу полиция задержала еще двух человек. Один из них - владелец Liftu alianse Игорь Бабкин, который помещен под арест. Ко второму применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Бабкин подозревается в мошенничестве в крупных размерах и легализации преступно нажитых средств.

В рамках дела 30 января прошли обыски в главном офисе RNP на ул. Чака, 42.

Как ранее сообщил начальник УБЭП Петерис Бауска, в прошлом году УБЭП начало уголовный процесс о мошенничестве в крупных размерах в организованной группе и о легализации преступно нажитых средств, чем, возможно, занимались некоторые предприятия, оказывающие услуги RNP.

Преступные действия совершались в течение долгих лет, их масштаб измеряется миллионами евро. По словам Бауски, УБЭП в расследовании сотрудничает и с иностранными партнерами.

Также сообщалось, что в прошлом году предприятия Hausmaster и Latvijas lifts-Šindlers обратились в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и в УБЭП с просьбой дать оценку конкурсу RNP на услуги обслуживания лифтов. Этим предприятиям было отказано в участии в процедуре закупок, и договор об обслуживании лифтов на два года стоимостью 8,3 млн евро достался Liftu alianse, которое Hausmaster и Latvijas lifts-Šindlers охарактеризовали как предприятие, не обладающее достаточными ресурсами для такого договора и имеющее в штате только 8 работников.