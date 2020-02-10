Гобземс пообещал основать новую партию

Исключенный в прошлом году из партии KPV LV депутат Сейма Алдис Гобземс планирует в течение года основать новую партию. Об этом политик рассказал в интервью передаче Rīta panorāma Латвийского телевидения.
На вопрос, кто будет его союзником в новой партии, политик конкретные имена не назвал, но отметил, что ему "как молодому человеку нравится слушать людей с опытом".
Гобземс прогнозирует, что конгресс по основанию партии пройдет не позже, чем в течение года.
Политик также назвал цели будущей партии, среди которых - предложить переход к избранному народом президенту, а также предложить перейти на смешанную избирательную систему. Он хотел бы, чтобы депутатами могли стать люди и без принадлежности к партии, кроме того, чтобы их можно было отозвать с должности.
По его мнению, нынешняя избирательная система "укрепляет картель политических партий", и в принципе не важно, за кого голосовать.
Также политик отметил, что хотел бы исключить любые манипуляции со своей фамилией.
Напомним, Гобземс был исключен из партии KPV LV в феврале прошлого года. Позднее члены по партии исключили его и из фракции Сейма, поэтому он работает в парламенте как независимый депутат.