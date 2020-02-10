Эстонская аномалия: желтая разметка притягивает неисправные автомобили

"А вы знаете, почему желтая разметка притягивает автомобили как Бермудский треугольник — судна? Машины, конечно, никуда не пропадают, зато в непосредственной близости от желтой линии они с завидной периодичностью выходят из строя. Стоят несчастные с включенной "аварийкой". Но стоит поинтересоваться, в чем проблема, как удивительным образом все неисправности куда-то испаряются, и машина снова может продолжить путь", - говорится в сообщении полиции.