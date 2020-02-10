Эстонская аномалия: желтая разметка притягивает неисправные автомобили

Центр надзора за дорожным движением в Эстонии обратил внимание на странную аномалию, которую регулярно можно наблюдать в местах, где нанесена желтая разметка, передает Rus.Postimees.
"А вы знаете, почему желтая разметка притягивает автомобили как Бермудский треугольник — судна? Машины, конечно, никуда не пропадают, зато в непосредственной близости от желтой линии они с завидной периодичностью выходят из строя. Стоят несчастные с включенной "аварийкой". Но стоит поинтересоваться, в чем проблема, как удивительным образом все неисправности куда-то испаряются, и машина снова может продолжить путь", - говорится в сообщении полиции.
Забывчивым водителям стражи правопорядка решили напомнить значение дорожной разметки.
Элемент разметки "Линия, запрещающая остановку" обозначает место, где запрещена остановка и стоянка транспортных средств. Линия имеет желтый цвет и наносится у края проезжей части или по краю бордюрного камня.
В элементе разметки "Линия, запрещающая стоянку" длина штрихов и промежутков между штрихами которой составляет 1 м. Она обозначает место, где стоянка транспортных средств запрещена. Линия имеет желтый цвет и наносится у края проезжей части или по краю бордюрного камня.