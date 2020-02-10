Пн, 10.02.2020
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Из-за шторма задерживаются рейсы парома Tallink

ФОТО: Zane Bitere / LETA

Из-за шторма сегодня задерживаются рейсы принадлежащего эстонскому оператору Tallink Grupp парома Romantika между Ригой и Стокгольмом, сообщила руководитель Tallink Latvija по развитию бизнеса и коммуникации Байба Муцениеце.

Для обеспечения максимального комфорта в условиях сильного ветра снижена скорость парома, поэтому его прибытие в Ригу планируется около 16:30.

В свою очередь отправление парома Romantika из Рижского пассажирского порта запланировано на 18:30. Муцениеце подчеркнула, что регистрация на рейс пройдет в соответствии с обычной процедурой, и Tallink призывает всех путешественников прибыть на регистрацию вовремя.

Паром Isabelle курсирует по обычному графику.

Согласно информации на сайте Tallink, паром, следующий по маршруту Стокгольм-Рига, в пункт назначения обычно прибывает в 11:00, а паром, следующий из Риги в Стокгольм обычно отправляется из Рижского пассажирского порта в 17:30.

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