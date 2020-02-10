Из-за шторма задерживаются рейсы парома Tallink

Для обеспечения максимального комфорта в условиях сильного ветра снижена скорость парома, поэтому его прибытие в Ригу планируется около 16:30.

В свою очередь отправление парома Romantika из Рижского пассажирского порта запланировано на 18:30. Муцениеце подчеркнула, что регистрация на рейс пройдет в соответствии с обычной процедурой, и Tallink призывает всех путешественников прибыть на регистрацию вовремя.

Паром Isabelle курсирует по обычному графику.