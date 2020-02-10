CSDD восстанавливает работу одного их самых "урожайных" фоторадаров

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) в эти дни восстанавливает работу фоторадара, сожженного в прошлом году в Риге, недалеко от Шмерльского леса.
Представитель CSDD Янис Айзпорс подтвердил, что работу радара восстанавливают, но, следуя прежней практике, он не уточнил, фиксирует ли уже радар нарушения или возобновит работу в ближайшем будущем.
Отмечается, что это один из стационарных фоторадаров, который фиксировал большинство нарушений водителей.
"В любом случае водители должны придерживаться разрешенной скорости, и не секрет, что есть специальный дорожный знак, указывающий на наличие радара", - добавил Айзпорс.
Представитель CSDD напомнил, что все стационарные радары в Латвии застрахованы.
У CSDD также есть контракт с охранной компанией на наблюдение за фоторадарами, в свою очередь, повреждения измерительных устройств расследует полиция.
Как TVNET сообщал ранее, в ноябре недалеко от Шмерльского леса ночью был сожжен стационарный фоторадар, вокруг него были сложены шины.
В полиции начат уголовный процесс за преднамеренное уничтожение или порчу чужого имущества.
Согласно данным агентства LETA, поджоги фоторадаров были особенно популярны в 2017 году, когда было повреждено в общей сложности шесть устройств. С тех пор случаев поджога зафиксировано не было.