CSDD восстанавливает работу одного их самых "урожайных" фоторадаров

Представитель CSDD Янис Айзпорс подтвердил, что работу радара восстанавливают, но, следуя прежней практике, он не уточнил, фиксирует ли уже радар нарушения или возобновит работу в ближайшем будущем.

Отмечается, что это один из стационарных фоторадаров, который фиксировал большинство нарушений водителей.

"В любом случае водители должны придерживаться разрешенной скорости, и не секрет, что есть специальный дорожный знак, указывающий на наличие радара", - добавил Айзпорс.

Представитель CSDD напомнил, что все стационарные радары в Латвии застрахованы.

У CSDD также есть контракт с охранной компанией на наблюдение за фоторадарами, в свою очередь, повреждения измерительных устройств расследует полиция.

Как TVNET сообщал ранее, в ноябре недалеко от Шмерльского леса ночью был сожжен стационарный фоторадар, вокруг него были сложены шины.

В полиции начат уголовный процесс за преднамеренное уничтожение или порчу чужого имущества.