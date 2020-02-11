В т/ц Alfa открылся новый магазин, представляющей широкий ассортимент очков мировых брендов

Мероприятие прошло ярко и по-весеннему. Модератор вечер, известный стилист и трендсеттер Жанна Дубска представила гостям новые актуальные модели солнечных очков предстоящего весеннего сезона и провела небольшой мастер-класс о том, как правильно подбирать оправы, следуя своему стилю и форме лица.

Публика отметила богатый выбор эксклюзивных моделей - в ассортименте магазинов сети присутствуют как классические повседневные оправы, так и ультрамодные очки, многие из которых носят звезды во всем мире.

Жанна Дубска отметила, что правильно подобранные очки становятся "фишкой" любого образа, помогая женщинам выглядеть моложе, острее, увереннее в себе.

За светское общение и настроение отвечал соведущий вечера импозантный Микелис Высоцкис. Музыкальное сопровождение в ритмах итальянского lounge воплотила диджей Наталья Башкирова.

Коллекции сети LVX OPTIKA формирует и предоставляет модная группа Kering Eyewear, являющаяся частью мировой люксовой группы конгломерата Kering. Kering управляет и развивает целый ряд влиятельнейших мировых домов моды.

На сегодняшний день в портфеле Kering Eyewear 15 люксовых и lifestyle брендов, среди которых - Gucci, Cartier, Saint Laurent, Montblanc, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Balenciaga. Все эти, а также многие другие марки представлены в латвийской сети магазинов LVX OPTIKA.

LVX расшифровывается как Luxury Vision Experience - роскошный визуальный опыт. Здесь имеется в виду не только качество оправы, но и впечатление, которое ее обладатель производит на окружающих. Каждый бутик LVX - это уникальное дизайнерское пространство, поэтому каждое его посещение станет особенным fashion-опытом.

В минималистском дизайне всех магазинов использована авторская мебель, стилизованная под части ретро-автомобиля. Этот вычурный дизайнерский акцент сочетается с простыми линиями интерьера и удобной геометрией помещения с большим количеством источников света.

Философия бренда LVX OPTIKA - самые популярные бренды мира по доступным ценам. Ценовой сектор - от мидл до премиального.