Поднятие останков парома "Эстония": требуется разрешение Финляндии и Швеции

Ранее в октябре прошлого года Таллиннский административный суд своим решением обязал правительство ответить на ходатайство граждан Швеции о начале нового расследования обстоятельств гибели парома "Эстония".

Как заявил председатель правовой комиссии Рийгикогу Яанус Карилайд, останки парома защищены международным соглашением о ненарушении покоя захоронения.

"Для того чтобы проводить какие-либо практические работы над останками парома Estonia, необходимо изменить это соглашение в сотрудничестве с Финляндией и Швецией. На заседании комиссии совместно с представителями компетентных учреждений мы обсудим возможности для инициирования изменений этого документа", — сказал Карилайд.

По мнению заместителя председателя комиссии Тоомаса Кивимяги, коллективное обращение внушительного числа людей – достаточный повод для того, чтобы еще раз подумать: есть ли в связи с крушением парома "Эстония" вопросы, для ответа на которые действительно стоит поднять останки судна со дна моря.