В ожидании праздника: интересные исторические факты о Дне святого Валентина

Считается, что покровителем всех влюбленных является Святой Валентин. Ежегодно 14 февраля влюбленные дарят друг другу сладости, цветы и другие милые подарки.

В истории происхождения праздника есть неточности и несовпадения, однако известно, что этот день объединяет в себе традиции как Древнего Рима, так и христианского мира.

Католическая церковь признаёт как минимум трёх мучеников, известных под именем Валентин.

Легенды

Одна из легенд гласит, что Валентин был священником в Древнем Риме. Когда император Клавдий II запретил воинам жениться, чтобы они не отвлекались от службы, Валентин тайно венчал влюбленных. За это он был приговорён к смерти.

В других легендах приводятся подробности о прощальном письме, которое Валентин написал перед казнью слепой девушке (по другой версии — дочери тюремщика) и которое исцелило её. Когда всё раскрылось, Клавдий назначил ему смертную казнь. Влюблённый священник перед смертью написал любимой девушке признание в любви — валентинку, где рассказал о своей любви, и подписал его "Твой Валентин". Прочитано оно было уже после того, как его казнили, а сама казнь произошла 14 февраля 269 года.

Особенно в Англии и Франции Валентин стал одним из самых известных святых.

Почему февраль?

Мнения о том, почему День святого Валентина нужно праздновать именно в феврале, тоже разделились.

Одни историки утверждают, что это связано с днём смерти Валентина. Другие же заявляют, что праздник восходит к луперкалиям Древнего Рима. Луперкалии — праздник плодородия в честь богини "лихорадочной" любви, который отмечался ежегодно 15 февраля.

В 494 году Папа Геласий I попытался запретить Луперкалии.

Однако некоторые историки полагают, что гипотеза о древнеримских языческих корнях Дня святого Валентина неверна и это только догадка.

Галерея: В мире отмечают День святого Валентина