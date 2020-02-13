В ожидании праздника: интересные исторические факты о Дне святого Валентина

14 февраля во многих странах празднуют День святого Валентина, который обычно посвящают своей половинке. В этот день традиционно дарят валентинки в качестве проявления любви.
Считается, что покровителем всех влюбленных является Святой Валентин. Ежегодно 14 февраля влюбленные дарят друг другу сладости, цветы и другие милые подарки.
В истории происхождения праздника есть неточности и несовпадения, однако известно, что этот день объединяет в себе традиции как Древнего Рима, так и христианского мира.
Католическая церковь признаёт как минимум трёх мучеников, известных под именем Валентин.
Легенды
Одна из легенд гласит, что Валентин был священником в Древнем Риме. Когда император Клавдий II запретил воинам жениться, чтобы они не отвлекались от службы, Валентин тайно венчал влюбленных. За это он был приговорён к смерти.
В других легендах приводятся подробности о прощальном письме, которое Валентин написал перед казнью слепой девушке (по другой версии — дочери тюремщика) и которое исцелило её. Когда всё раскрылось, Клавдий назначил ему смертную казнь. Влюблённый священник перед смертью написал любимой девушке признание в любви — валентинку, где рассказал о своей любви, и подписал его "Твой Валентин". Прочитано оно было уже после того, как его казнили, а сама казнь произошла 14 февраля 269 года.
Особенно в Англии и Франции Валентин стал одним из самых известных святых.
Почему февраль?
Мнения о том, почему День святого Валентина нужно праздновать именно в феврале, тоже разделились.
Одни историки утверждают, что это связано с днём смерти Валентина. Другие же заявляют, что праздник восходит к луперкалиям Древнего Рима. Луперкалии — праздник плодородия в честь богини "лихорадочной" любви, который отмечался ежегодно 15 февраля.
В 494 году Папа Геласий I попытался запретить Луперкалии.
Однако некоторые историки полагают, что гипотеза о древнеримских языческих корнях Дня святого Валентина неверна и это только догадка.
Галерея: В мире отмечают День святого Валентина
Валентинка - символ праздника
Создание первой открытки в виде сердечка приписывают герцогу Орлеанскому в 1415 году. Мужчина сидел в темнице и таким образом, вероятно, боролся со скукой, сочиняя любовные послания собственной супруге.
Наибольшее распространения валентинки получили только в XVIII веке.