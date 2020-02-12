Книга рекордов Гиннесса объявила нового долгожителя: им стал японец-сладкоежка

На официальном сайте Книги рекордов Гиннесса сообщается, что Титэцу Ватанабэ живет в пансионате в японском городе Ниигата. Именно там в возрасте 112 лет и 344 дней он и получил сертификат.

Ватанабэ родился 5 марта 1907 года - он старший из восьми детей. Вплоть до 104 лет Ватанабэ, агроном по профессии, выращивал овощи в своем саду и занимался любимым делом - карликовыми деревьями. Своим секретом долголетия он считает позитивное отношение к жизни и улыбку на лице.

Интересный факт: мужчина много лет проработал в компании по производству сахара и просто обожает сладкое. У него нет зубов, поэтому сейчас он ест мягкие сладости - например, пудинги и кремы.

У Ватанабэ пятеро детей, 12 внуков, 16 правнуков и один праправнук.

До него самым пожилым мужчиной в мире считался Масадзо Нонака с острова Хоккайдо. Он скончался в возрасте 113 лет 20 января 2019 года. Самая пожилая женщина в мире тоже живет в Японии - Кане Танака в январе отметила 117-й день рождения. Стоит добавить, что число жителей Японии старше 80 лет впервые превысило 10 миллионов человек в 2015 году.