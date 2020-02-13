Из-за нехватки средств не работают радары средней скорости на шоссе Тинужи-Кокнесе

Среди них и введенная в 2019 году система контроля средней скорости, которая контролирует среднюю скорость транспортных средств на конкретном участке пути. Первая система такого типа была введена вы прошлом году на семикилометровом участке шоссе Тинужи-Кокнесе.

Система контроля скорости с установлением средней скорости предусматривает, что скорость транспортного средства фиксируется, принимая во внимание время, которое транспортное средство проводит от одного пункта до следующего. В частности, первая камера фотографирует знаки транспортного средства и фиксирует время пересечения этой границы, в свою очередь вторая камера в конце повторно фотографирует транспортное средство, чтобы после этого с помощью соответствующей методологии подсчитать, с какой средней скоростью транспортное средство перемещалось на конкретном участке пути.

Если средняя скорость выше разрешенной на данном участке, то водителю оформляется протокол административного нарушения.

Польза от установленных в рамках проекта устройств была очевидной, ведь, как указывает бывший начальник Госполиции Интс Кюзис, за время их работы на упомянутом участке не произошла ни одна авария.

Полиция выражает сожаление, что сейчас система не работает, так как в правительстве не было найден необходимое финансирование для ее содержания, пишет портал lsm.lv.

К сожалению, это отражается и в статистике - как только система перестала работать, так, по словам Кюзиса, на контролируемом участке снова начали происходить аварии. Лишь чудом в них не было погибших.