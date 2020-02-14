Многие из нас не умеют целоваться. Смотрите, как надо!

"Как ни странно, многие из нас не умеют целоваться, и это касается как мужчин, так и женщин. Судя по запросам обеих аудиторий на моих лекциях, это одна из самых популярных и востребованных тем для обоих полов", - отмечает Алекс Мэй.

Три важных аспекта правильных поцелуев

"Это, конечно, далеко не всё, но зная даже это, вы в разы улучшите своё мастерство", - отмечает сексолог.

1. Губы должны быть полностью расслаблены

"Они должны быть расслаблены так, будто зубной врач сделал вам укол и вы перестали их ощущать. Если бы я сейчас так расслабил губы, я бы не мог артикулировать. Почему это очень важно? Во-первых, это намного приятнее и вам самому, и вашей половинке.

Когда вы осознанно или неосознанно зажимаете губы, вы лишаете себя большой части удовольствия, поскольку блокируете нервные окончания".

2. Аккуратно - слюна!

"Это деликатный вопрос, однако очень важный. Подумайте, когда вы находитесь сверху, то под действием гравитации слюна начинает по боковым сторонам языка (особенно во время французских поцелуев) течь в рот вашего партнёра. И это, конечно, неприятно, однако об этом стесняются говорить.

Что здесь нужно делать? Надо мониторить этот момент.

Естественно, когда вы стоите и целуетесь, риск намного меньше, но он всё равно имеется.

Когда же вы находитесь сверху, стоит буквально на чуть-чуть - на одну-две секунды - отстраниться, сглотнуть слюну и опять войти в поцелуй".

3. Будьте нежны и деликатны...

"Не бросайтесь сразу драться на шпагах во рту друг у друга, как мушкетеры, не устраивайте эту войну языков. Французский поцелуй - это очень нежная и деликатная вещь, и намного лучше и приятнее вам с партнёром выстраивать его от небольшого и нежного к более сильному и агрессивному".