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Многие из нас не умеют целоваться. Смотрите, как надо!
Эксперт по сексуальным отношениям, автор множества книг и секс-тренер Алекс Мэй отмечает, что такая важная составляющая интимных отношений, как поцелуй, порой становится причиной неловких ситуаций и даже проблем. Почему? И что мы делаем не так?
"Как ни странно, многие из нас не умеют целоваться, и это касается как мужчин, так и женщин. Судя по запросам обеих аудиторий на моих лекциях, это одна из самых популярных и востребованных тем для обоих полов", - отмечает Алекс Мэй.
Три важных аспекта правильных поцелуев
"Это, конечно, далеко не всё, но зная даже это, вы в разы улучшите своё мастерство", - отмечает сексолог.
1. Губы должны быть полностью расслаблены
"Они должны быть расслаблены так, будто зубной врач сделал вам укол и вы перестали их ощущать. Если бы я сейчас так расслабил губы, я бы не мог артикулировать. Почему это очень важно? Во-первых, это намного приятнее и вам самому, и вашей половинке.
Когда вы осознанно или неосознанно зажимаете губы, вы лишаете себя большой части удовольствия, поскольку блокируете нервные окончания".
2. Аккуратно - слюна!
"Это деликатный вопрос, однако очень важный. Подумайте, когда вы находитесь сверху, то под действием гравитации слюна начинает по боковым сторонам языка (особенно во время французских поцелуев) течь в рот вашего партнёра. И это, конечно, неприятно, однако об этом стесняются говорить.
Что здесь нужно делать? Надо мониторить этот момент.
Естественно, когда вы стоите и целуетесь, риск намного меньше, но он всё равно имеется.
Когда же вы находитесь сверху, стоит буквально на чуть-чуть - на одну-две секунды - отстраниться, сглотнуть слюну и опять войти в поцелуй".
3. Будьте нежны и деликатны...
"Не бросайтесь сразу драться на шпагах во рту друг у друга, как мушкетеры, не устраивайте эту войну языков. Французский поцелуй - это очень нежная и деликатная вещь, и намного лучше и приятнее вам с партнёром выстраивать его от небольшого и нежного к более сильному и агрессивному".
Если рекомендации сексолога с наших слов показались вам не до конца понятными - смотрите видео, в котором Мэй рассказывает обо всём сам!