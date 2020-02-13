Молодые родители подвержены психологическому выгоранию, при отсутствии места и времени на себя

Обычно выгорание термин для состояния на работе, но его могут переживать и молодые родители, которые откладывают свои желания и нужды на второй план ради воспитания ребёнка, рассказывает психотерапевт Мария Абелтиня.
Одна из причин подобного выгорания – отсутствие личного пространства и времени на себя.
Исследование IKEA "Жизнь дома" показало, что почти половина родителей в Латвии (43%), указали нехватку времени на себя ввиду ухода за другими.
"Появление ребёнка в семье – великое счастье, но не стоит исключать стресс новой роли для родителей. Молодым родителям в очень короткий срок необходимо обрести множество новых навыков. Нередко в этой суете родители откладывают свои эмоциональные и физические потребности на второй план", – рассказывает когнитивно-поведенческий психотерапевт, Мария Абелтиня.
По мнению психотерапевта, в этот период эмоционального подъёма и стресса одновременно, очень важно найти минуты уединения – не только с партнёром, но и время на себя, свои увлечения, время побыть наедине и подумать без спешки. Будучи родителями важно не потерять себя и свою индивидуальность.
- Нет времени на себя? Продумайте это
Молодые родители часто говорят, что у них нет времени на себя. По утверждениям М. Абелтини, в большинстве случаев это внутреннее ощущение, что настоящий родитель должен со всем справляться сам, и неприемлемо думать о себе, отдыхать и проводить время в одиночестве.
Одни считают, что у них слишком маленькая квартира, у других же слишком большие требования к себе – результаты на работе, идеальный дом и активная социальная жизнь.
Психотерапевт напоминает, что никому не надо быть идеальным, и порой стоит отказаться от своих невыполнимых стандартов.
Необоснованное самопожертвование и постоянное откладывание своих нужд, может вызвать внутреннюю неудовлетворённость, говорит эксперт. Подавление неудовлетворённости требует силы и энергии, что может привести к выгоранию. Люди, которые не могут уделять время себе становится злыми на себя и всех вокруг, что портит отношения с близкими, и приводит к охлаждению и одиночеству, а что хуже всего – к депрессии.
- Искать помощи, не значит быть слабым
Психотерапевт повторяет, что общение очень важно, ведь многие понимают, что у них есть право на уединение, но не знают, как об этом просить.
"Опрос IKEA показал, что каждый пятый житель Латвии считает, что подобная просьба может обидеть. Этим людям я советую представить, что друг или подруга просит присмотреть за ребёнком, чтобы передохнуть. Чаще всего им подобная просьба покажется нормальной и они с удовольствием помогут. Если смотреть на ситуацию с другой стороны, она уже не кажется такой невозможной", – объясняет Абелтиня.
По словам психотерапевта, важно не откладывать просьбу об уединении на последний момент, и просит о нём по мере необходимости.
"Люди часто копят свои необходимости и начинают об этом говорить только тогда, когда сил терпеть больше нет, и всё накопленное выходит порой в некрасивой форме. Это может вызвать конфликт, ведь партнёр уже не слышит просьбу, а только форму и эмоции. Стоит выбирать спокойный момент и поговорить с близкими, объяснить, как себя чувствуете, делая это в мягкой и дружелюбной форме. На такую просьбу партнёр отреагирует доброжелательно и позитивно".
- 5 простых советов от выгорания дома
Психотерапевт даёт советы, как найти время и пространство для себя, даже в самый активный жизненный период.
- Создайте пространство для уединения. Дом лучшее место, чтобы уделить себе время. Даже в небольших квартирах можно найти возможность побыть наедине – принять ванну, обустроить стол для своих увлечений, или уголок для чтения.
- Просите помощи – у друзей, родственников, профессионалов. И делайте это до того, как почувствуете полной опустошение.
- Физическая активность – получасовая прогулка, выгул собаки, или велопрогулка три раза в неделю, улучшит не только физическую но и эмоциональную форму.
- Запланируйте время на себя. При загруженных днях, время на себя лучше бронировать заранее. Можно начинать с 15 минут или получаса. Во время "собрания с Я" можно почитать книгу, написать пару предложений в дневник, поесть ранний завтрак пока все остальные ещё спят.
- Уроки творчества – не оставляйте в стороне свои творческие порывы. Курсы, обучения, чтения и другие интеллектуальные занятия помогут направить мысли в совсем другое русло и отдохнуть от бытовых вопросов. Нет возможности посещать подобные курсы? Создайте на столе оазис учёбы или творчества.
- Найдите своё место в доме
Руководитель отдела дизайна IKEA Латвия Дариус Римкус убеждён, что даже в небольшой и заполненной квартире есть возможность найти себе место. Важно чувствовать себя дома безопасно и уютно. Домашняя атмосфера помогает отдохнуть и перезарядиться.
"Родители могут уделить себе время во время детского сна или, когда дети заняты игрой. Продуманное место для игр, даст детям возможность играть самостоятельно – подумайте, что интересно ребёнку и обустройте детский уголок соответственно. Маленький повар будет счастлив детской кухне, юный художник наличию мольберта или столика, куда можно сложить все принадлежности для рисования", - говорит Римкус.
По утверждению дизайнера, для места уединения не обязательна отдельная комната, для этого может подойти и уголок в одной комнате, где можно сделать место для чтения с удобным креслом и торшером, с помощью гардин можно отделить место для медитации и йоги, а в ванной комнате с помощью ароматических свечей можно создать ощущение настоящего спа.
"Модульный диван поможет создать ощущение уединения – при гостях диван можно поставить формой Г или П, а если домочадцы хотят побыть наедине, то диван можно разделить на две части, освободив место для активностей", – говорит Римкус, отмечая, что полки и гардины могут помочь разделить комнату для уединения.
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