Молодые родители подвержены психологическому выгоранию, при отсутствии места и времени на себя

Одна из причин подобного выгорания – отсутствие личного пространства и времени на себя.

Исследование IKEA "Жизнь дома" показало, что почти половина родителей в Латвии (43%), указали нехватку времени на себя ввиду ухода за другими.

"Появление ребёнка в семье – великое счастье, но не стоит исключать стресс новой роли для родителей. Молодым родителям в очень короткий срок необходимо обрести множество новых навыков. Нередко в этой суете родители откладывают свои эмоциональные и физические потребности на второй план", – рассказывает когнитивно-поведенческий психотерапевт, Мария Абелтиня.

По мнению психотерапевта, в этот период эмоционального подъёма и стресса одновременно, очень важно найти минуты уединения – не только с партнёром, но и время на себя, свои увлечения, время побыть наедине и подумать без спешки. Будучи родителями важно не потерять себя и свою индивидуальность.

Нет времени на себя? Продумайте это

Молодые родители часто говорят, что у них нет времени на себя. По утверждениям М. Абелтини, в большинстве случаев это внутреннее ощущение, что настоящий родитель должен со всем справляться сам, и неприемлемо думать о себе, отдыхать и проводить время в одиночестве.

Одни считают, что у них слишком маленькая квартира, у других же слишком большие требования к себе – результаты на работе, идеальный дом и активная социальная жизнь.

Психотерапевт напоминает, что никому не надо быть идеальным, и порой стоит отказаться от своих невыполнимых стандартов.

Необоснованное самопожертвование и постоянное откладывание своих нужд, может вызвать внутреннюю неудовлетворённость, говорит эксперт. Подавление неудовлетворённости требует силы и энергии, что может привести к выгоранию. Люди, которые не могут уделять время себе становится злыми на себя и всех вокруг, что портит отношения с близкими, и приводит к охлаждению и одиночеству, а что хуже всего – к депрессии.

Искать помощи, не значит быть слабым

Психотерапевт повторяет, что общение очень важно, ведь многие понимают, что у них есть право на уединение, но не знают, как об этом просить.

"Опрос IKEA показал, что каждый пятый житель Латвии считает, что подобная просьба может обидеть. Этим людям я советую представить, что друг или подруга просит присмотреть за ребёнком, чтобы передохнуть. Чаще всего им подобная просьба покажется нормальной и они с удовольствием помогут. Если смотреть на ситуацию с другой стороны, она уже не кажется такой невозможной", – объясняет Абелтиня.

По словам психотерапевта, важно не откладывать просьбу об уединении на последний момент, и просит о нём по мере необходимости.