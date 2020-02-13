Чт, 13.02.2020
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Подозреваемый эмоционально отреагировал на арест и сломал скамью подсудимых

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В среду, 12 февраля, в Добеле подозреваемый в суде после вынесения решения о его задержании сломал барьер скамьи подсудимых.

Государственная полиция пояснила, что подсудимый 1998 года рождения в Земгальском районном суде в Добеле стал агрессивным и повредил судебный инвентарь.

В свою очередь суд поделился, что мужчина находился в суде, потому что он проходит в качестве подозреваемого по одному делу.

После объявления выбранной меры пресечения в виде ареста он сломал барьер скамьи подсудимых. Пока что он не восстановлен. 

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