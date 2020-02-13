Подозреваемый эмоционально отреагировал на арест и сломал скамью подсудимых

В среду, 12 февраля, в Добеле подозреваемый в суде после вынесения решения о его задержании сломал барьер скамьи подсудимых.
Государственная полиция пояснила, что подсудимый 1998 года рождения в Земгальском районном суде в Добеле стал агрессивным и повредил судебный инвентарь.
В свою очередь суд поделился, что мужчина находился в суде, потому что он проходит в качестве подозреваемого по одному делу.
После объявления выбранной меры пресечения в виде ареста он сломал барьер скамьи подсудимых. Пока что он не восстановлен.