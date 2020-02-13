Бенеса Айо отпустили из отделения полиции Яренска

Напомним, Айо был задержан в селе Яренск 11 февраля. Сюда он прибыл, чтобы поддержать противников строительства мусорного полигона в поселке Шиес, куда планируется свозить твердые бытовые отходы из Москвы.

Ранее в Службе государственной безопасности (СГБ) Латвии агентству LETA подтвердили информацию о том, что Айо был задержан в России, а главный прокурор отдела международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Уна Бренча подтвердила агентству LETA, что Латвия будет требовать выдачи Айо, и уже отправлен запрос на его временный арест.

Напомним, в июле прошлого года СГБ передала дело против Айо в прокуратуру Рижского судебного округа для начала уголовного преследования за незаконное участие в вооруженном конфликте на востоке Украины.

СГБ подчеркнула, что требовать выдачи Айо Латвии может только учреждение, ведущее уголовный процесс. В данном случае это прокуратура.

Как сообщалось, в феврале 2015 года суд Видземского предместья Риги объявил Айо в розыск за призывы к насильственному свержению государственной власти в Латвии. Однако он не явился на заседание суда, так как вопреки запрету покинул Латвию и примкнул к рядам армии самопровозглашенной Донецкой народной республики.

19 февраля 2015 года вступили в силу поправки к Уголовному закону, запрещающие незаконное участие в военных конфликтах за рубежом.