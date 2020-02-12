Латвия потребует у России выдачи нацбола Бенеса Айо

Информацию агентству подтвердила старший прокурор отдела международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Уна Бренча. Полиция безопасности также подтвердила LETA, что проинформирована о задержании Айо Бенеса в России.

В Латвии Бенес объявлен в розыск из-за участия в военном конфликте на территории Украины. Ранее в 2015 году он же призывал к насильственному свержению власти в Латвии, после чего сбежал из страны.

Как уже сообщал Русский TVNET, Айо Бенес был задержан в селе Яренск Архангельской области во вторник, 11 февраля, около 19:30 по московскому времени в селе Яренск Архангельской области. Сюда он приехал, чтобы поддержать противников строительства мусорного полигона в поселке Шиес, куда должны свозить твердые бытовые отходы из Москвы, пишет REGNUM.

Сообщается, что Айо якобы арестовали по запросу Украины. Именно сюда ему грозит депортация:

"Он русский, несмотря на то, что чернокожий. В Прибалтике он находится в розыске. Сейчас на стороне ополчения воюет в ДНР. Является членом коммунистической партии ДНР. Его задержала полиция в Архангельской области по запросу Украины. Ему грозит выдача Украине", — цитирует Сараева REGNUM.