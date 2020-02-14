США: Дерипаска отмывал для Путина деньги

В марте 2019 года Олег Дерипаска подал в суд округа Колумбия иск против Минфина США: потребовал снять введенные против него санкции. В конце 2019 года стало известно, что Минфин готов пояснить причины санкций, пишет "Медуза".

В письме OFAC отмечено, что в 2016 году Дерипаска "по некоторым сведениям был определен как один из людей, владеющий активами и отмывающий средства от лица президента России Владимира Путина". Также в письме допускается, что причина, по которой Дерипаска отменил выход своей компании ГАЗ на IPO, заключается в желании скрыть отмывание денег для Путина через эту компанию.

В письме Соединенные Штаты отмечают вероятность, что Дерипаска, как минимум один раз мог отмывать деньги для Путина, под видом предпринимательской сделки. А Путин эти деньги использовал на свои цели.

По имеющимся у Минфина США данным, Дерипаска по просьбе Владимира Путина вложил 800 млн американских долларов в подготовку Олимпиады в Сочи - на строительство.

В свою очередь сам Дерипаска заявление OFAC в интервью The Financial Times прокомментировал так: "Только догадки, слухи и ахинея. Это вздор".