Вентспилс намерен избавиться от азартных игр

Как сообщает Латвийское радио, правила Вентспилса относительно азартных игр - пожалуй, самый короткий нормативный акт. В нем указано, что организация игорных залов, казино, залов бинго, тотализаторов и др. на территории города не разрешена. Все владельцы нынешних 11 игорных залов будут предупреждены, что дума аннулирует выданные ранее разрешения на деятельность.

"Стоит отметить, что дума до сих пор не выдала ни одного разрешения, несмотря на то, что игорные залы в городе есть. Это всегда были решения суда, которые обязали издать благоприятный административный акт. Однако с учетом отношения общества к данному вопросу принято решение его продвигать. И кажется, что поддержку мы получим не только от депутатов коалиции, но и от оппозиции", - сказал в интервью Латвийскому радио вице-мэр Вентcпилса Дидзис Ошениекс.

Недавно вступили в силу принятые Сеймом поправки к Закону об азартных играх. Согласно им, 95% налога, который взимается с этой сферы, будет направлено в государственный бюджет. Самоуправления получат лишь 5%. Например, в Вентспилсе эта сумма составит 79 тысяч евро в год, если брать в расчет данные за прошлые годы.

По словам главы Латвийской ассоциации игорного бизнеса Арниса Верземниекса, решение Вентспилса выдворить игорный бизнес из города является прямым следствием принятых Сеймом поправок. О таком возможном развитии событий он предупреждал уже ранее.

"Если будет спрос, будет предложение. И очевидно, это будет нелегальное предложение. И тогда будут расходы на борьбу с нелегалами", - говорит Верземниекс.