На 20% меньше: самоуправления получат 5% поступлений налога на азартные игры

В ходе рассмотрения законопроекта оппозиционные депутаты упрекнули Новую консервативную партию в том, что она защищает идею борьбы с азартными играми только на словах.

Самоуправления считают такое перераспределение поступлений несправедливым, так как их обязанности в сфере азартных игр не уменьшились.

Также изменения в законе предусматривают повышение ставки налога на азартные игры. Начиная с 2020 года ставку налога за каждый стол для рулетки или карточных игр планируется повысить с 23 400 евро до 28 080 в год, за игровой автомат - с 4164 евро до 5172 евро в год.