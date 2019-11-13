На 20% меньше: самоуправления получат 5% поступлений налога на азартные игры

Сейм принял сегодня в окончательном чтении поправки к закону о налоге и пошлине на азартные игры и лотереи, в том числе изменил пропорцию распределения налога между бюджетами государства и самоуправлений.
В следующем году государство будет получать 95% поступлений налога, самоуправления - 5%.
В ходе рассмотрения законопроекта оппозиционные депутаты упрекнули Новую консервативную партию в том, что она защищает идею борьбы с азартными играми только на словах.
Ранее государство получало 75% поступлений налога на азартные игры, самоуправления - 25%. Решение изменить эту пропорцию было принято в поисках источника средств для повышения зарплат медицинских работников.
Самоуправления считают такое перераспределение поступлений несправедливым, так как их обязанности в сфере азартных игр не уменьшились.
Также изменения в законе предусматривают повышение ставки налога на азартные игры. Начиная с 2020 года ставку налога за каждый стол для рулетки или карточных игр планируется повысить с 23 400 евро до 28 080 в год, за игровой автомат - с 4164 евро до 5172 евро в год.