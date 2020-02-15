Борданс: трудно поверить, что прокуратура сделала все возможное для выдачи Мисане Латвии

По его словам, с самого начала единственным учреждением, которое могло предотвратить выдачу Мисане Южно-Африканской Республике (ЮАР), была Генеральная прокуратура.

Борданс уверен, что вопрос о передаче Мисане Латвии можно было бы решить, если бы латвийская прокуратура и полицейские органы приняли соответствующие решения.

Министр юстиции созвонился с бюро вице-президента Еврокомиссии Веры Юровой о дальнейших действиях по делу Мисане. По его словам, было проявлено понимание опасений Латвии за дальнейшую судьбу женщины.

Также Борданс направил письмо министру юстиции ЮАР с просьбой ознакомиться с проектом двустороннего договора и сообщить о сроках, когда ЮАР готова начать переговоры.

Как уже сообщал Русский TVNET, ранее Датский окружной суд принял решение не освобождать обвиняемую ЮАР в похищении своего ребенка гражданку Латвии Кристину Мисане.

По их словам, это решение фактически означает, что 20 февраля этого года Мисане будет выдана ЮАР.

По данным Латвийского телевидения, на сегодняшнем слушании адвокат Мисане представил новые доказательства, чтобы предотвратить выдачу женщины ЮАР. Адвокат подчеркнул, что наказание должно быть соразмерно правонарушению. В свою очередь прокурор заявил, что Мисане опоздала с предоставлением новых доказательств и потребовал, чтобы она как можно скорее была выдана ЮАР.

Поскольку Мисане в знак протеста 8 февраля начала голодовку, врач датской тюрьмы проверил состояние ее здоровья и подтвердил, что женщина может быть перевезена в ЮАР. Предположительно Мисане будет выдана ЮАР на следующей неделе, за ней будет прислан конвой.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил агентству LETA, что министерство активно работало над тем, чтобы Мисане была оказана вся необходимая помощь.

Ринкевич пообещал, что МИД продолжит помогать Мисане и в будущем, вне зависимости от развития событий. Он выразил надежду на то, что еще могут найтись какие-то правовые средства для предотвращения выдачи Мисане ЮАР, однако подчеркнул, что решение датского суда нужно уважать.

На вопрос о том, повлияет ли решение о выдаче Мисане на отношения между Латвией и Данией, Ринкевич ответил, что никто не доволен решением датского суда, но Латвия продолжит сотрудничество с Данией, которая является союзником Латвии в Европейском союзе и НАТО.

По словам представителей Мисане, датский суд рассматривал вопрос о том, не отбыла ли она уже свое наказание, находясь в датской тюрьме, или ее необходимо выдать для уголовного преследования ЮАР, где ей грозит до 15 лет тюремного заключения.

Аналогичный вопрос уже рассматривался датским судом в прошлом месяце. По словам представителей Мисане, первоначально суд решил освободить ее, но прокуратура Дании немедленно предъявила встречный иск, после чего суд решил оставить Мисане под арестом, несмотря на то, что ЮАР не забрала женщину в установленный 30-дневный срок.

Свои действия прокуратура аргументировала тем, что ЮАР гарантировала Мисане место в тюремной камере вместе с 18 другими заключенными, где она будет иметь 4,4 кв. м личного пространства.

Кристина Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения, стал жестоко обращаться с Мисане, дочкой и старшим сыном женщины.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.