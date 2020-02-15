Великобритания: заложниками нового урагана стали тысячи людей

Из-за приближения к побережью Великобритании урагана "Деннис" в конце нынешней недели будут отменены сотни авиарейсов. Это затронет около 10 тыс. пассажиров, сообщают британские СМИ.
Об отмене рейсов в субботу, 15 февраля, уже заявили авиакомпании British Airways и easyJet. По прогнозам британских метеорологов, "Деннис" придет на Британские острова к вечеру субботы и будет продолжаться все воскресенье.
Ожидается, что сила ветра достигнет почти 100 км/ч, эксперты также предупреждают о риске затопления из-за сильных дождей. Погода в этом районе будет нестабильной в течение всей недели.
Добавим, что "Деннис" пришел на смену урагану "Киара", после которого Западная Европа все еще восстанавливается — от вызванных бурей разрушений погибли по меньшей мере семь человек.