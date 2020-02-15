Сб, 15.02.2020
Дискуссия о необходимости декриминализации ЛГБТ не считается попыткой навязывания западных ценностей или норм, так как искоренение дискриминации - одно из обязательств, которые страны взяли на себя, присоединившись к международным конвенциям по правам человека. Эдгар Ринкевич
3

Макрон: Россия продолжит попытки дестабилизации Запада

Эммануэль Макрон

ФОТО: AFP/SCANPIX

Россия продолжит попытки дестабилизации демократий стран Запада через вмешательство в выборы, манипуляции в соцсетях и кибератаки. Об этом в ходе 56-й Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает DW.

Свое мнение о вмешательстве России во внутреполитические процессы других стран Макрон высказал на фоне скандала с публикацией интимной переписки своего соратника Бенжамена Гриво российским художником-акционистом Петром Павленским.

"Я думаю, что Россия будет продолжать попытки дестабилизации или через частных лиц, или через спецслужбы, или через подставных лиц", — цитирует Макрона RFI.

Президент Франции добавил, что для противостояния подобным атакам странам Европы необходимо усилить технологические оборонные способности и сотрудничество между спецслужбами.

Макрон также призвал Европу не отказываться от санкций в отношении России, пока Кремль не изменит своей политики — в частности, это касается украинского конфликта. 

Вместе с тем Макрон признал, что в долгосрочной перспективе все же следует стремиться к улучшению отношений с Москвой и выстраиванию "стратегического диалога".

Последние новости

НАВЕРХ