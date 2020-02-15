Макрон: Россия продолжит попытки дестабилизации Запада

Свое мнение о вмешательстве России во внутреполитические процессы других стран Макрон высказал на фоне скандала с публикацией интимной переписки своего соратника Бенжамена Гриво российским художником-акционистом Петром Павленским.

"Я думаю, что Россия будет продолжать попытки дестабилизации или через частных лиц, или через спецслужбы, или через подставных лиц", — цитирует Макрона RFI.

Президент Франции добавил, что для противостояния подобным атакам странам Европы необходимо усилить технологические оборонные способности и сотрудничество между спецслужбами.

Макрон также призвал Европу не отказываться от санкций в отношении России, пока Кремль не изменит своей политики — в частности, это касается украинского конфликта.