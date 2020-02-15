Макрон: Россия продолжит попытки дестабилизации Запада

Россия продолжит попытки дестабилизации демократий стран Запада через вмешательство в выборы, манипуляции в соцсетях и кибератаки. Об этом в ходе 56-й Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает DW.
Свое мнение о вмешательстве России во внутреполитические процессы других стран Макрон высказал на фоне скандала с публикацией интимной переписки своего соратника Бенжамена Гриво российским художником-акционистом Петром Павленским.
"Я думаю, что Россия будет продолжать попытки дестабилизации или через частных лиц, или через спецслужбы, или через подставных лиц", — цитирует Макрона RFI.
Президент Франции добавил, что для противостояния подобным атакам странам Европы необходимо усилить технологические оборонные способности и сотрудничество между спецслужбами.
Макрон также призвал Европу не отказываться от санкций в отношении России, пока Кремль не изменит своей политики — в частности, это касается украинского конфликта.
Вместе с тем Макрон признал, что в долгосрочной перспективе все же следует стремиться к улучшению отношений с Москвой и выстраиванию "стратегического диалога".