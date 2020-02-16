Годовщина разрушения Дрездена и "немецкая" Европа

Ясно ведь, что ударами извне все еще сильную правоцентристскую правящую коалицию не свалить; куда более эффективным делом было бы в нее внедриться.

Тем более что за пятнадцать лет канцлерства Ангелы Меркель курс руководимых ею христианских демократов (ХДС) заметно полевел, и далеко не всем внутри самой партии такое по душе. Угроза внутренней эрозии становится все более заметной: часть членов ХДС, особенно в восточнонемецких землях, не видит ничего предосудительного в контактах с АдГ; другая склонна сотрудничать с "зелеными".

Заявив о намерении оставить пост федерального канцлера в 2021 году, Меркель, было, попыталась подготовить транзит власти со всей присущей ей осмотрительностью. Уже в прошлом году канцлер уступила руководство ХДС министру обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Предполагалось, что такая предварительная рокировка несколько смягчит готовящийся уход Меркель. Кое-кто уже склонен был видеть в новом шефе партии преемника "железной фрау", хотя степень популярности Крамп-Карренбауэр и Меркель едва ли в принципе сопоставимы.

Так или иначе, недавний скандал на выборах ландтага в Тюрингии резко выбил этот "предохранитель".

Победившие там левые (Die Linke) не смогли сформировать земельное правительство. Ситуацией воспользовался тюрингский филиал ХДС в коалиции с либеральной партией свободных демократов, чей лидер - Томас Кеммерих - в итоге получил пост канцлера тюрингского ландтага. Проблема, однако, состояла в том, что успех коалиции был куплен ценой ее поддержки депутатами АдГ.

Тут уж обычно очень сдержанная Меркель не смогла сдержать ярости: неписаный кодекс чести христианских демократов не предполагает никакого сотрудничества с "Альтернативой". Кеммериху настоятельно рекомендовали объявить об отставке, что он и сделал. Но вслед за ним, без предварительных консультаций с Меркель, об отставке попросила и Крамп-Керренбауэр.

План мягкого транзита власти рухнул; в разгаре его реализации Меркель осталась без преемника.

Сколь бы ни разнились мнения комментаторов - как немецких, так и зарубежных, - для всех очевидно: в ближайшие полгода Берлин явно сконцентрируется на своих внутренних проблемах, что заметно снизит его активность в общеевропейских делах. Это скверная новость для всех нас: стабильность "немецкой" Европы, к жизни в которой мы успели привыкнуть, едва ли имеет альтернативу.

Ведь один из главных эффектов послевоенного морального перерождения Германии в том и состоит, что немцам - по крайней мере в заметном их большинстве - удалось превратиться в наименее эгоистичную нацию Европы.

И что бы ни говорили скептики, полагающие сей феномен всего лишь пацифистской инкарнацией старой германской имперской идеи объединения континента под своей эгидой, - представить, скажем, Францию в роли главного мотора евроинтеграции не в состоянии, кажется, никто. А иных кандидатур в подобной весовой категории в Европе просто нет.