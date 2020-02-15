Сб, 15.02.2020
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Калининград: застрелена семейная пара, ранен их ребенок
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Оружие. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В центре Калининграда мужчина застрелил семейную пару и ранил их ребенка, сообщают российские СМИ.

По данным местного издания "КЛОПС", у входа в Центральный рынок неизвестный расстрелял из охотничьего карабина автомобиль, в котором сидела семейная пара с ребенком-подростком.

Убив отца и мать, а также ранив их ребенка, стрелок попытался застрелиться, выстрелив себе в грудь.

Позже он скончался в больнице.

Известно, что 63-летний стрелок был торговцем. Предполагается, что мотивом преступления стало место на рынке.

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