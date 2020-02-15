Чудесное превращение заброшенного советского гаража

Архитекторы представили общественности проект, доказывающий, что для создания интересного строения много места не нужно. Из старого советского гаражного бокса площадью всего 20 м2 они создали жилой дом, в котором есть все необходимое.

ФОТО: inhabitat.com

Облицованный заржавевшим металлом фасад домика позволяет предполагать, что внутри будет сохранен тот же индустриальный стиль, однако интерьер получился нежным и светлым, с использованием натурального дерева.

ФОТО: inhabitat.com

Хотя многие критики утверждают, что распространение мини-домов не является решением проблемы нехватки жилья, вызванной ростом цен на недвижимость, эта тенденция продолжает расти во всем мире. Данный гаражный проект является отличным тому подтверждением.

ФОТО: inhabitat.com

Также этот дом подтверждает: человеку совсем немного надо: несмотря на крошечную жилплощадь, здесь есть все необходимое для нормальной жизни одного или даже двух человек.

Первоначально в строении не было ничего, кроме наружных стен. Несущие конструкции были усилены, проделаны окна и двери. Внутри дома - открытая планировка: гостиная, столовая и спальня находятся в одном помещении. В доме два окна.

ФОТО: inhabitat.com

Для того, чтобы поддерживать в доме порядок, разработана умная система хранения, спрятанная от посторонних глаз во встроенной мебели. Кровать можно использовать и как диван. В ванной комнате также есть все необходимое, а также красивый дизайн.