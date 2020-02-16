Вс, 16.02.2020
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Многодетная мама Инета Радевича поделилась фотографиями младшего сына

Инета Радевича и ее младший сын Максимилиан

ФОТО: скриншот с профиля в Instagram

Бывшая латвийская прыгунья в длину Инета Радевича показала, как подрос ее младший сын Максимилиан. На опубликованной в Instagram фотографии, белокурый мальчик сидит на плечах у своего отца, известного российского хоккеиста Петра Счастливого. 

Под фотографией мужа и сына Радевича написала: "Правило №1: спроси у папы. Правило №2 - повтори правило №2". Фотография сделана в Майами, США. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rule Nr. 1: Ask Dad. Rule Nr. 2: Repeat rule Nr. 1. 💪

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Инета Радевича активно делится с подписчиками фотографиями с детьми и мужем, а также с тренировок - завершив профессиональную карьеру, со спортом она не стала расставаться. 

Радевича стала чемпионкой Европы в 2011 году, год спустя завоевала серебряную медаль на Чемпионате мире. Три года подряд, с 2010 по 2012, была признана лучшей спортсменкой Латвии. После завершения активной карьеры, Радевичу уличили в использовании допинга. Ей пришлось вернуть награды. 

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