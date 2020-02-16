Многодетная мама Инета Радевича поделилась фотографиями младшего сына

Под фотографией мужа и сына Радевича написала: "Правило №1: спроси у папы. Правило №2 - повтори правило №2". Фотография сделана в Майами, США.

Инета Радевича активно делится с подписчиками фотографиями с детьми и мужем, а также с тренировок - завершив профессиональную карьеру, со спортом она не стала расставаться.