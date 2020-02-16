Многодетная мама Инета Радевича поделилась фотографиями младшего сына

Бывшая латвийская прыгунья в длину Инета Радевича показала, как подрос ее младший сын Максимилиан. На опубликованной в Instagram фотографии, белокурый мальчик сидит на плечах у своего отца, известного российского хоккеиста Петра Счастливого.
Под фотографией мужа и сына Радевича написала: "Правило №1: спроси у папы. Правило №2 - повтори правило №2". Фотография сделана в Майами, США.
Инета Радевича активно делится с подписчиками фотографиями с детьми и мужем, а также с тренировок - завершив профессиональную карьеру, со спортом она не стала расставаться.
Радевича стала чемпионкой Европы в 2011 году, год спустя завоевала серебряную медаль на Чемпионате мире. Три года подряд, с 2010 по 2012, была признана лучшей спортсменкой Латвии. После завершения активной карьеры, Радевичу уличили в использовании допинга. Ей пришлось вернуть награды.