Полиция: краудфандинговые платформы похожи на финансовые пирамиды. Заведены уголовные дела

В Латвии и Эстонии работали две зарегистрированные в Таллинне платформы - Kuetzal и Envestio. Их деятельность прекратилась, а полиция как Латвии, так и Эстонии завела уголовное дело, сообщает программа Латвийского телевидения De facto.

Вероятно, это далеко не единственные созданные в Латвии и зарегистрированные в Эстонии краудфандинговые платформы. На таких платформах те, кто ищет финансирование для своих проектов, сходится с теми, кто готов вложить средства - под проценты.

Kuetzal и Envestio своим инвесторам обещали 20% и более, а также возможность в любой момент получить деньги назад. Но они просто взяли и исчезли. В Латвии больше внимания было обращено на Envestio, которая пропала следом за Kuetzal.

Офис Kuetzal некоторое время находился в Риге, на углу улиц Дзирнаву и Стрелниеку. Сюда для интервью с руководителями платформы приезжали блогеры, которые рассказывают своим подписчикам о финансовой сфере. Например, Йорген Вольф. Он сделал репортаж в мае 2019 года, сфотографировался с создателем платформы Альбертом Чевером и менеджером Романом Антоновым. 19 декабря блогер дополнил статью - написал, что с платформой что-то не так, а 16 января 2020 года дописал, что это мошенники.

Активисты провели расследование и выяснили, что многие проекты, в которые предлагают инвестировать, выглядят весьма подозрительно. Например, Alborg Petrol - зарегистрированная в Латвии фирма, которой Kuetzal обеспечил заем в размере 850 тысяч евро. Финансовые показатели о таких масштабах не свидетельствуют, а по указанному адресу - на улице Мукусалас - эту фирму Латвийскому телевидению найти не удалось.

Представители уже исчезнувшей конторы не ответили на письма в Facebook, а также не вышли на связь. На здании, где раньше находился офис Kuetzal, сейчас висит табличка AA Capital - фирмы, которая тоже, по данным Lursoft, принадлежит Чеверу. Но и там царит полная тишина.

Представитель Управления по борьбе с экономическими преступления Госполиции Илзе Соколовска отмечает, что эти платформы напоминают финансовую пирамиду. "Мы все помним фирмы, которые брали у людей деньги. А сейчас мы живем в мире цифровых технологий. Это примерно то же самое, только в Сети", - говорит Соколовска.

Правоохранительные органы призывает людей, которые вложили деньги в вышеупомянутые платформы и потеряли их, сообщать об этом и в полицию Эстонии. Жертвы Envestio могут писать на э-почту investment.fraud@politsei.ee, а пострадавшие от Keutzal - на kelmused@politsei.ee. Также можно обратиться и в местные правоохранительные органы.

Министерство финансов сообщает, что в декабре прошлого года достигнуто политическое соглашение между Евросоветом и парламентом, согласно которому появится международное регулирование. Например, платформы должны будут проходить лицензирование. В Латвии за деятельностью краудфандинговых платформ, предположительно, может наблюдать Комиссия рынка финансов и капитала.

Представители сферы краудфандинга, которые, будучи из Латвии, работают в Эстонии, не торопятся комментировать происходящее, ожидая, что ситуация стабилизируется после краха двух платформ. Руководитель Wisefund Ингус Линевичс письменно сообщил телеканалу, что доверие к платформам в Балтии подорвано, но в долгосрочной перспективе это станет приобретением, так как люди будут более тщательно оценивать риски.